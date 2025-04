Dazi e Difesa nell'incontro di Meloni con Trump, Fazzolari: "Viaggio ricco di insidie"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il tema dei dazi americani è di estrema attualità. Le iniziative intraprese dall'amministrazione di Donald Trump hanno sconvolto il mercato economico mondiale, con ripercussioni anche sull'Italia ma è necessario osservare la situazione da tutti i punti di vista possibili per avere una visione complessiva. " È un viaggio ricco di insidie perché le dichiarazioni Usa fanno pensare a una politica protezionistica che danneggerebbe molto l’Italia. Non so quanto possa essere vantaggiosa per gli Usa, ma per l’Italia e l’Ue potrebbe essere molto pericolosa ", ha spiegato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, alla presentazione del libro "L'eresia liberale" di Alessandro Sallusti a Roma.

Nei prossimi giorni, esattamente il 17 aprile, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si recherà a Washington per un colloquio con Donald Trump e tutti gli occhi d'Europa saranno puntati su di lei. " Dobbiamo ricondurlo a quello che è: un incontro bilaterale Italia-Usa, ed è giusto e doveroso che questo avvenga. Gli Usa sono il principale partner militare per l’Italia e uno dei principali partner economici ", ha proseguito Fazzolari, spiegando che un bilaterale è naturale quando si insedia un nuovo Presidente a Washington. " Meloni e Trump si sono già incontrati, ma questo è il primo vero incontro bilaterale. Gli argomenti saranno molti: gli investimenti reciproci, di cui già molti in essere, e ovviamente la grande partita dei dazi che per l’Italia è qualcosa di fondamentale ", ha detto ancora. Il premier italiano va negli Usa senza una mandato dell'Ue, ma " i rapporti personali sono fondamentali per le grandi scelte politiche ed economiche ". Da parte dell'Ue è normale che ci sia un interesse, perché " Meloni può avere maggiore facilità a parlare in modo chiaro per trovare un accordo conveniente per entrambi. È la fase in cui rimanere lucidi e tranquilli, gli interessi occidentali sono unici ".

L'altro fronte aperto, oltre quello dei dazi, è la Difesa. I confini esterni dell'Europa sono presidiati anche dai soldati americano che operano sotto l'ombrello della Nato ma, prima o poi, come ha spiegato il sottosegretario, " la storia porta il conto. Che gli Usa ponessero il problema della difesa dell’Europa era prevedibile e la destra italiana lo dice da sempre ". Non esiste, ha proseguito Fazzolari, " libertà e indipendenza se qualcun altro si fa carico della tua difesa. Non abbiamo avuto nessun problema a dire che l’Italia doveva aumentare le spese in difesa. Farsi carico della nostra difesa è nel nostro programma di centrodestra ". Il nostro Paese " vuole rispettare gli impegni internazionali sulle spese in difesa: l’Italia arriverà al 2% del Pil già nell’arco del 2025. L’Italia vuole farsi carico di realizzare finalmente la colonna europea della Nato di pari forza di quella statunitense ". Se non si riuscirà a raggiungere questo obiettivo, ci sarà sempre l'influenza degli Usa.

la Germania voglia riprovare a unificare il Continente con la forza

oggi il riarmo tedesco sia un valore aggiunto per l'intero continente e non un pericolo per i vicini

Proprio in questa ottica, escludendo che "", il sottosegretario crede che "".