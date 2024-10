"Fachas", in Spagna la serie tv sulle destre mondiali con Giorgia Meloni

Ascolta ora 00:00 00:00

In Spagna è arrivata "Fachas", serie tv satirica che fa il verso all'iconica serie "Friends", Bibbia per un'intera generazione di giovani negli anni Duemila. I protagonisti di "Fachas", però, non sono giovani intraprendenti ma le caricature dei personaggi della destra a livello mondiale, partendo da Donald Trump e passando per Giorgia Meloni, Marine Le Pen, Santiago Abascal e l’argentino Javier Milei. Gli intrecci della trama non sono legati alle vicende dei giovani nella rutilante New York, nello chicchissimo Greenwich Village, tra problemi sul lavoro e drammi sentimentali. Come facilmente immaginabile, ci sono gli accadimenti delle politiche della destra in ogni Paese rappresentato dai singoli personaggi, che vanno a intrecciarsi.

È satira, come tale va presa ma nel titolo della serie tv spagnola si utilizza uno slang che significa "fascio". È così che in Spagna i detrattori chiamano gli esponenti della destra. Sono già diversi gli episodi che sono stati rilasciati e molti di questi vedono proprio Giorgia Meloni come protagonista della sit-com. In una di queste, il presidente del Consiglio si trova seduta sul celeberrimo divano, o la sua imitazione, di Friends insieme a Donald Trump. Nella scena, i due chiacchierano di una festa che ipoteticamente era stata organizzata tra suprematisti bianchi, alla quale era stato invitato anche Vladimir Putin. Com'è facilmente immaginabile, l'intera sit-com si basa su luoghi comuni legati al mondo conservatore. I toni sono quelli della satira, quindi esasperati, estremi. Nello sketch Meloni e Trump si mostrano divertiti tra una battuta e un'altra, spesso di registro sarcastico.

La serie finora non ha scatenato grandi polemiche in Spagna, anche se il titolo qualche malumore l'ha sollevato. La serie va in onda su un'emittente privata spagnola all'interno del programma El Intermedio e, oltre a utilizzare degli attori per le scene, per ottenere un risultato ancora più realistico si è fatto largo uso dell'intelligenza artificiale.

Anche se qualche difformità si è voluta lasciare nella caratterizzazione dei personaggi, anche per una sorta di citazione della serie a cui si sono ispirati gli sceneggiatori. La stessa Meloni, infatti, nel look ricorda vagamente una delle protagoniste di Friends.