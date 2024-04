"Finanziamento illegale". Bloccati i fondi per la Ong

Gli slanci ideologici dei Comuni tedeschi che supportano le Ong dei migranti hanno incontrato un primo scoglio legale, che potrebbe cambiare completamente la geografia dei finanziamenti e fare giurisprudenza per il futuro. Le navi delle organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo, infatti, ricevono ingenti somme ogni mese da tantissimi Comuni. Sono centinaia quelli che pescano dalle casse comunali gli introiti derivanti dalle tasse per versarli nelle casse delle Ong, che chiedono continuamente denaro a singoli e organizzazioni, privati e pubblici, per operare nel Mediterraneo e poi sbarcare i migranti in Italia.

Probabilmente questo è un modo per percepire la propria coscienza pulita: finanziare le organizzazioni che recuperano i migranti per sentirsi dalla parte giusta. Anche perché, tanto, quelle persone vengono sbarcate in Italia e la Germania non se ne interessa. L'ultimo Comune ad aver deciso lo stanziamento è Stoccarda, dove con i voti della coalizione semaforo è stata votata la mozione per garantire un finanziamento annuale di 10mila euro a una Ong individuata in Sea-Eye. Lo steso sindaco, dell'area Cdu, si era detto contrario a questa mozione, tanto da votare contro, in quanto, aveva spiegato, " l'assunzione di una sponsorizzazione per una nave di salvataggio è molto discutibile secondo la nostra visione giuridica ". Inoltre, disse, " pensiamo che una donazione di denaro per il salvataggio privato in mare sia l'approccio sbagliato. Dovremmo impedire ai trafficanti di agire ". La posizione di Frank Nopper è allineata con ciò che l'Italia promuove in Europa con Giorgia Meloni e con ciò che da più parti si è assunta essere come miglior strategia.

E dopo i dubbi del sindaco, che a parte votare contro la mozione non ha potuto fare, è arrivato lo stop da parte dell'ente di supervisione legale del Landtag del Baden-Württemberg, in quanto l'utilizzo dei soldi pubblici delle casse comunali per finanziare una organizzazione privata " non rientra nella sfera di attività locale della città ". Il denaro che entra nelle casse del Comune dev'essere usato per il bene della comunità: questo il senso del rifiuto arrivato al Comune di Stoccarda, che rischia di diventare un precedente per tutte le altre amministrazioni che hanno deciso di impiegare i soldi della collettività per finanziare le Ong del Mediterraneo.

non è compito della città finanziare tali iniziative con il proprio budget

Il finanziamento èperché, spiegano, "".