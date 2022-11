La Francia ci fa la morale. Ma respinge 80 migranti al giorno a Ventimiglia

Clima di altissima tensione tra Italia e Francia sul dossier migranti. Il governo italiano ha impedito lo sbarco delle persone a bordo della Ocean Viking, nave ora diretta a Tolone, e Parigi non ha perso tempo per il contrattacco. Il ministro dell’Interno Darmanin ha annunciato la sospensione del trasferimento e dell’accoglienza di 3500 rifugiati attualmente in Italia. L’esecutivo transalpino fa la morale a Roma per la gestione dell’immigrazione, senza lesinare critiche piuttosto aspre. Ma forse dimentica quanto accade quotidianamente alla frontiera di Ventimiglia.

La Francia dimentica Ventimiglia

“Sui migranti voi ci criticate, ma a Ventimiglia con i respingimenti fate di peggio” , le parole del premier Meloni dirette ieri ai francesi. E i numeri non lasciano spazio a dubbi. Come evidenziato dall’Ansa, sono circa 80 in media i migranti respinti ogni giorno dalle autorità francesi alla frontiera di Ventimiglia. Un’emergenza umanitaria cronica, che riguarda principalmente migranti afgani, magrebini o dell'Africa sub sahariana. Secondo gli esperti, circa 250 stranieri stazionano regolarmente al confine tra i due Paesi.

Non sono mancati episodi di violenze, con migranti fermati con la forza e riportati in Italia dalla gendarmerie. Sul punto è intervenuto anche il viceministro Edmondo Cirielli al Corriere: “A Ventimiglia le persone che cercano di attraversare la frontiera vengono catturate durante la notte e riportate a forza in Italia. Quindi non può darci lezioni di moralità chi, giustamente, ma con durezza, fa rispettare le leggi” .

La Francia crede di avere la verità in tasca, tanto da fare la morale al governo Meloni. Ma le frontiere del Paese di Macron sono blindatissime. E, come già anticipato, sono state già registrate diverse tragedie nel corso degli ultimi anni: per la precisione, 28 morti dal 2015 ad oggi. Uno degli ultimi drammatici casi risale a pochi giorni fa: dopo essersi lanciato da un tir sull'A10, il 19enne Ahmed Safi è stato urtato da due auto e trascinato da un tir per circa cinquecento metri fino alla barriera di Ventimiglia.