"Unica donna al G7": la prima volta di Meloni stupisce la stampa estera

Dopo avere partecipato al Consiglio d'Europa di Reykjavik, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è volata a Hiroshima per prendere parte alla riunione del G7 in programma da venerdì 19 a domenica 21 maggio. Alla vigilia del vertice, la premier ha avuto un incontro bilaterale con il primo ministro del Giappone Fumio Kishida per parlare delle relazioni tra Italia e Giappone e consolidare le basi per future collaborazioni.

A poche ore dalla riunione dei vertici del G7 salta, però, all'occhio un particolare: Giorgia Meloni sarà l'unica presenza femminile tra i "grandi" del summit. Un dettaglio sul quale hanno posto l'attenzione anche i media giapponesi, che hanno acceso i riflettori sulla premier. Dei diciannove presidenti del Consiglio italiani, che dal 1975 a oggi hanno preso parte ai vertici del G7, Meloni è la prima donna a prendervi parte in qualità di capo di governo.

Un traguardo storico per la leader di Fratelli d'Italia che - dopo essere diventata la prima donna nella storia d'Italia a capo dell'Esecutivo - è anche la quinta donna premier a partecipare a un vertice del G7 dal 1975 a oggi. Prima di lei ci sono state altre quattro figure femminili di spicco nel panorama politico mondiale. La prima fu la premier inglese Margaret Thatcher, presenza fissa dei Summit dal 1979 al 1990; poi la canadese Kim Campbell nel vertice del 1993, svoltosi a Tokyo e ancora la cancelliera tedesca Angela Merkel (dal 2006 al 2021) e la britannica Theresa May, nei summit del 2017 e del 2018. Troppo breve invece il mandato del primo ministro del Regno Unito Liz Truss (in carica dal 6 settembre al 25 ottobre 2022), che non le ha consentito di partecipare a nessun G7. Stati Uniti e Francia non hanno mai avuto presidenti donne.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni non sarà, però, l'unica donna a partecipare al vertice di Hiroshima. È consuetudine che il Presidente della Commissione europea partecipi al G7, quindi è certa la presenza di Ursula von der Leyen all'incontro, che prenderà il via tra poche ore in una Hiroshima blindata. Al centro del dibattito previsto nelle otto sessioni ci saranno temi importanti come lo scontro tra Russia e Ucraina, il disarmo nucleare, il clima, l'energia e l'ambiente ma anche l'economia, lo sviluppo e la sicurezza, tema chiave di questo G7.