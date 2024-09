"Voglio capire". Starmer a Roma per imparare da Meloni come fermare gli sbarchi

Ascolta ora 00:00 00:00

Keir Starmer incontra oggi a Roma Giorgia Meloni per parlare - tra le altre cose - di immigrazione illegale. Il primo ministro britannico, da quando ha vinto le elezioni lo scorso luglio, ha sempre affermato di essere aperto all'elaborazione delle richieste di asilo offshore, che è un'idea su cui la presidente del Consiglio sta lavorando con l'Albania. Inoltre è particolarmente interessato al successo del cosiddetto Processo di Roma adottato da Meloni l'anno scorso, che ha visto l'Italia stringere accordi con i paesi nordafricani, tra cui la Tunisia, per contrastare le bande di trafficanti di esseri umani e rimpatriare i migranti. I due, concluso l'incontro, sono usciti per una breve passeggiata nei giardini che si trovano al di fuori del Casino del Bel Respiro. Dopo un decina di minuti Meloni e Starmer sono rientrati per la colazione di lavoro al cui termine si sono tenute le dichiarazioni congiunte alla stampa.

" Occorre intensificare la lotta ai trafficanti di esseri umani. Occorre unire le forze e puntare al cuore di questo traffico ", ha esordito la premier Meloni all'inizio della conferenza stampa, sottolineando come sia anche necessario " massimizzare la collaborazione " tra i partner, nonché "a pprofondire le cause dell'immigrazione con una attenzione nuova verso il Continente africano ", rimarca la presidente del Consiglio, perché si tratta di un " fenomeno che riguarda tutta l'Europa ". La visita conferma così " la nostra collaborazione estremamente positiva: da tempo i nostri governi lavorano fianco a fianco per cercare risposte strutturate e nel lungo periodo davanti alle sfide del nostro tempo ". Italia e Regno Unito sono infatti due nazioni che rappresentano " due pilastri fondamentali della comunità transatlantica e sono chiamate a svolgere ruolo primo piano ".

Questo bilaterale a Villa Doria Pamphilj arriva dopo che il premier inglese laburista ha nominato Martin Hewitt, un alto ufficiale di polizia, come capo della sicurezza di confine del Regno Unito. Hewitt guiderà il nuovo Border Security Command, che nella visione di Starmer avrà il potere legale e di coordinamento per affrontare le reti criminali che trafficano migranti attraverso il Canale della Manica. " Qui ci sono state delle riduzioni piuttosto drastiche. Quindi voglio capire come è successo. Sembra che ciò sia dovuto al lavoro a monte svolto in alcuni dei Paesi da cui provengono i migranti - ha detto Starmer alla stampa inglese -. Credo da tempo che la prevenzione e lo stop ai viaggi siano uno dei modi migliori per affrontare questo particolare problema.

Quindi sono molto interessato a sapere come è stato fatto questo lavoro a monte, esaminando, ovviamente, altri schemi, e non vedo l'ora di avere un incontro con il primo ministro con la quale c'è già laper porre un freno a questo vile commercio".