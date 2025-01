Meloni in missione da Trump. Premier in volo verso Mar-a-Lago

Ascolta ora 00:00 00:00

Giorgia Meloni è in volo verso a Mar-a-Lago, in Florida, dove incontrerà il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump. Negli ultimi giorni si è parlato a più riprese di una missione prima dell'Inauguration day, al quale il premier non presenzierà. Dall’Ucraina ai dazi sul gas, passando per il rapporto tra Washington e l’Ue, diversi i temi sul tavolo. L'incontro con il tycoon potrebbe essere occasione anche per affrontare il caso di Cecilia Sala, la giornalista detenuta in Iran dal 19 dicembre scorso, dopo che le autorità italiane, su mandato degli Stati Uniti, hanno arrestato l’ingegnere dei droni iraniano Mohammed Abedini.

L’aereo della Meloni è decollato questa mattina poco dopo le 11 e, dopo una scalo tecnico all’aeroporto internazionale di Shannon, in Irlanda, ha ripreso il viaggio che questa notte la porterà negli Stati Uniti. Il summit con Trump è in programma alle 19.30 ora americana, l'1.30 italiane. La notizia trova conferme anche sui social network: Andrea Stroppa, referente in Italia di Elon Musk, ha pubblicato sul suo profilo X un post con le bandiere dell’Italia e degli Stati Uniti accompagnate da un’immagine prodotta con l’intelligenza artificiale in cui si vedono la premier, Trump e Musk con indosso abiti dell’antica Roma.

Meloni e Trump avevano avuto modo di confrontarsi già un mese fa all’Eliseo, in occasione dell’inaugurazione della cattedrale di Notre Dame. Un faccia a faccia di quindici minuti. Interpellato dal New York Post, il presidente eletto ha descritto la leader italiana come una donna "piena di energia”: “Siamo andati d’accordo alla grande”. Diversi i temi sul tavolo anche in quell'occasione, dalla situazione internazionale al legame tra Roma e Washington.

A proposito di Ucraina, Meloni ha parlato della sintonia con Trump in una recente intervista a Sette: "Ho letto le ultime dichiarazioni del presidente eletto degli Stati Uniti Trump. Cito testualmente: 'Putin dovrebbe pensare che è arrivato il momento (per fare la pace; ndr) perché ha perso.

Quando perdi 700 mila persone, è il momento', 'voglio arrivare ad un accordo e il solo modo di arrivarci è quello di non abbandonare' l’Ucraina. Sono parole totalmente sovrapponibili a quelle che ho ripetuto, a nome dell’Italia, in molte occasioni".