حصريًا - Hamas Connection، الفيديو الصادم مع ألبانيزي

”لديكم الحق في مقاومة هذا الاحتلال (الإسرائيلي)“، أكدت فرانشيسكا ألبانيز في عام 2022 خلال مؤتمر فيديو حول غزة حضرته شخصيات بارزة من حركة حماس. وقد أعيد تأكيد هذا المفهوم بعد 7 أكتوبر من قبل المدافعة البارزة عن اليسار بأسره، التي أصبحت الآن من أشد المؤيدين للحزب الديمقراطي. يمكن لصحيفة Il Giornale أن تكشف عن مشاركة المقررة الخاصة في حدث في قطاع غزة حيث كان من بين المتحدثين شخصيات بارزة في حركة حماس، التي صنفتها الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وأستراليا ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

القومية الفلسطينية.

كان ذلك في نوفمبر 2022 عندما تحدثت بطلة المؤيدين لفلسطين في مؤتمر ”16 عامًا من الحصار على غزة: الآثار والآفاق“ بعد غازي حمد وباسم نعيم. الأول هو أحد قادة حماس، ولد في رفح قبل 61 عامًا. وهو نفسه الذي قال في مقابلة مع CNN بعد هجوم حماس: ”أتعرفون ما هي فائدة 7 أكتوبر؟ إذا نظرتم إلى الجمعية العامة (للأمم المتحدة)، فإن حوالي 194 عضواً قد فتحوا أعينهم على وحشية إسرائيل وأدانوها. كنا ننتظر هذه اللحظة منذ أكثر من 75 عاماً“.

كما أكد أن حماس لا تندم على هجوم 7 أكتوبر على الرغم من عواقبه على قطاع غزة. والثاني، نعيم، هو مسؤول في حركة حماس الفلسطينية، شغل منصب وزير الصحة في أول حكومة لحماية (الذي قُتل في طهران عام 2024)، ثم وزير الشباب والرياضة في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية في مارس 2007. وقد تم اعتقال ابنه، محمد نعيم، وهو مواطن بريطاني، في لندن في أوائل نوفمبر، بينما اكتشفت أجهزة الأمن النمساوية وصادرت أسلحة ومواد متفجرة.

من الصعب أن تتم دعوتك إلى بعض المناسبات دون أن تكون على معرفة بالمتحدثين، خاصة إذا كان المشاركون في الحدث هم قادة إحدى أقوى المنظمات المسلحة وأكثرها تجذراً في العالم الفلسطيني، والتي تم العثور على أجزاء من أسلحتها في أوروبا. كان هناك خوف من استخدامها في شن هجمات ضد أهداف إسرائيلية في القارة القديمة. لكن هذا ليس كل شيء، لأن من بين الشرائح التي تم عرضها خلال الحدث تظهر أيضًا ”المهمة الإنسانية“ لأسطول الحرية. وكذلك تمت الإشارة إلى ”سفينة النساء إلى غزة“. كانت الأولى هي البعثة التي بذل محمد حنون، الذي يعتبره وزارة الخزانة الأمريكية رجل حماس في إيطاليا، جهوده من أجلها، حيث أطلق حملة لجمع التبرعات من خلال موقعه الإلكتروني Infopal.

لولايات المتحدة هي التي فرضت عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة: "ألبرتاني تعاونت مباشرة مع المحكمة الجنائية الدولية (CPI) في محاولة للتحقيق مع مواطنين من الولايات المتحدة أو إسرائيل أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم، دون موافقة هذين البلدين. ولا الولايات المتحدة ولا إسرائيل طرفان في نظام روما الأساسي، مما يجعل هذا الإجراء انتهاكًا خطيرًا لسيادة كلا البلدين"، كما قال وزير الخارجية ماركو روبيو. ومن الصعب أن ننسى أنه بعد هذا الإجراء، كانت حماس هي التي دافعت عن المدافعة عن الفلسطينيين، ، مؤكدة أن فرض العقوبات من قبل الولايات المتحدة كان تعبيراً واضحاً عن التحيز الصارخ للإدارة الأمريكية تجاه جرائم الحرب الصهيونية، وازدرائها لمؤسسات الأمم المتحدة وممثليها، فضلاً عن التقارير المنشورة التي توثق الكارثة الإنسانية التي تسبب بها الاحتلال في قطاع غزة.

لا يحدث كل يوم أن يتم الدفاع عنك من قبل الإرهابيين، أو

أن تكوني متحدثة إلى جانب ممثلي حماس. وهذا ليس سوى غيض من فيض ”العلاقات“ الخطيرة مع حماس. من يسلم مفاتيح مدننا وجوائزنا لفرانشيسكا ألبانيز، هل سيكون قادراً على طرح بعض الأسئلة على الأقل حول دور المقررة الخاصة للأمم المتحدة؟