"Interferisce". Il tribunale annulla la sovvenzione alla Ong

Qualcosa si muove anche in Europa sul fronte migranti e da più parti iniziano a emergere le criticità che l'Italia segnala ormai da tempo. L'ultima in ordine di tempo arriva dalla Francia, dove la Corte amministrativa di Parigi ha deciso di annullare la sovvenzione di 100mila euro che dal Comune della capitale veniva erogato dal 2019 in favore della Ong Sos Méditerranée, che arma la nave Ocean Viking, proprio quella che lo scorso novembre è stata al centro di un caso diplomatico tra l'Italia e la Francia, con un braccio di ferro intenso tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron.

Come riferisce il quotidiano Libero oggi in edicola, la decisione del giudice si basa sul fatto che con la sua decisione di sovvenzionare un'organizzazione non governativa che effettua interventi lungo la rotta del Mediterraneo centrale, che sono al centro di complicate discussioni di politica estera, il Comune di Parigi ha di fatto interferito in questioni non di sua competenza. Secondo il giudice, infatti, la questione migratoria riguarda gli organi dell'Unione europea e i suoi Stati, Italia compresa, pertanto quella del Comune di Parigi è una interferenza illegittima. Dando quei 100mila euro alla Ong, spiega il giudice nella sua sentenza, " si può considerare che il consiglio di Parigi abbia voluto schierarsi e interferire in materie che rientrano nelle sfere della politica estera della Francia e della competenza delle istituzioni dell’Unione europea, così come in controversie, di natura politica, tra Stati membri ".

Quanto accaduto a novembre, proprio con la Ocean Viking, che dopo il braccio di ferro tra Italia e Francia è sbarcata a Marsiglia ha messo in evidenza le difficoltà nei rapporti diplomatici quando si tratta di gestione delle questioni migratorie. Anche da quell'episodio, che ha raffreddato le comunicazioni tra l'Italia e la Francia, si è messa in evidenza la necessità di una linea comune in Europa. Ma il sindaco di Parigi, di orientamento socialista, ha dimostrato anche in altre occasioni di voler tenere una linea pro-immigrazione che non supporta gli sforzi europei nel trovare una soluzione sostenibile.