"Sostegno con fatti concreti". Meloni firma accordo di sicurezza con Zelenski

L’Italia ha deciso di rimanere a fianco dell’Ucraina negli anni a venire. Durante la sua visita a Kiev, il premier Giorgia Meloni ha sottoscritto un accordo sulle garanzie di sicurezza con Volodymyr Zelensky, definito come “ il più completo e importante firmato con un Paese che non fa parte della Nato ”. Il presidente del Consiglio ha anche donato al leader della nazione in guerra la medaglia coniata dal Poligrafico e Zecca dello Stato dedicata a "due anni di resistenza ucraina", presentata a Roma due giorni prima del suo viaggio.

L’accordo avrà una durata di dieci anni e, come spiegato dal capo dell’esecutivo di Roma, evidenzia " l'impegno alla collaborazione immediata e rafforzata nel caso di un futuro attacco nei confronti dell'Ucraina ". Il documento prevede un sostegno dell’Italia a Kiev dal punto di vista militare, finanziario e umanitario. “ Vorrei ricordare che è molto importante firmare questi accordi sulla sicurezza. Credo siano la migliore pre-condizione possibile per qualsiasi pace giusta e duratura ”, ha aggiunto il premier, sottolineando come la collaborazione nell’ambito della difesa sia necessaria perché “ confondere la tanto sbandierata parola pace con resa come fanno alcuni è un approccio ipocrita che non condivideremo mai ".

Il presidente del Consiglio ha affermato che l’intesa con Kiev riguarda anche il tema della ricostruzione, che ha definito come “ una fase completamente nuova ", e ha ribadito che l’Italia vuole avere un ruolo da protagonista nel futuro del Paese invaso dalla Russia. “ Lo faremo con la presidenza del G7 e anche nel 2025 quando ospiteremo la 'Ukraine recovery conference’ ”, ha dichiarato la premier, ricordando il contributo italiano alle riparazioni della cattedrale di Odessa. Altre parti dell’accordo prevedono collaborazione in materia industriale, di intelligence, cybersecurity e assistenza alle riforme.

Our meetings with Italian Prime Minister @GiorgiaMeloni are always meaningful. Today we have an important result. We signed a bilateral security cooperation agreement between Ukraine and Italy.



This document establishes a solid foundation for our countries' long-term security… pic.twitter.com/sKygvWDrZ6 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2024