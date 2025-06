Meloni: "Israele ha diritto a difendersi, ma ora de-escalation"

Nella notte italiana, il presidente del Consiglio ha tenuto un punto stampa al termine del G7, toccando i principali punti previsti dall'agenda politica del meeting e smentendo anche alcune fake news che sono circolate durante queste giornate. Il tema centrale è stato inevitabilmente l'Iran, che è il fronte caldo e più pericoloso di questo momento. " L'obiettivo che tutti vogliamo è arrivare a negoziati che consentano all'Iran di non diventare una potenza nucleare ", ha spiegato Giorgia Meloni parlando con i giornalisti, sottolineando che tra i leader del G7 vi è convergenza di vedute in merito alla situazione in Medio Oriente, e i Paesi del gruppo sono " impegnati a garantire la pace e la stabilità nella regione ".

Israele, ha proseguito il premier italiano, " ha diritto a difendersi di fronte a una minaccia reale " e con l'Iran, ha aggiunto, " una trattativa è già avvenuta, ma senza una volontà concreta " da parte di Teheran, " vedremo se lo scenario cambierà con gli ultimi avvenimenti ". Tutti i Paesi del G7 sono concordi, " andiamo nella direzione una de-escalation " e quanto allo scenario odierno, per Meloni è " possibile oggi uno scenario diverso in cui si arriva a delle negoziazioni e si arriva all'obiettivo che tutti condividiamo che è la rinuncia da parte dell'Iran a essere una potenza nucleare " perché " non sarebbe una minaccia solamente per Israele, ma sarebbe una minaccia anche per tutti noi ". A chi le ha chiesto se, in caso di coinvolgimento degli Stati Uniti nel conflitto tra Israele e Iran, l'Italia concederà l'uso delle basi aeree a Washington, Meloni ha spiegato di non poter dare ora una risposta: " Quando accadrà ovviamente convocheremo le persone che dobbiamo convocare e prenderemo le nostre decisioni, non è una decisione che si prende così ". Inoltre, ha confermato che sulla possibilità di un ruolo di mediatore per Vladimir Putin nel conflitto tra Israele e Iran " non mi pare ci fosse grande disponibilità da parte di nessuno ". Francamente, ha aggiunto, " affidare a una nazione in guerra la mediazione su un'altra guerra non mi sembrerebbe proprio l'opzione migliore da prendere in considerazione ".

Meloni ha anche ribadito di essere convinta che " questo sia il momento giusto per ottenere una tregua " a Gaza, aggiungendo che " si tratta di un obiettivo a cui ho lavorato molto " e precisando di avere trovato " convergenza " da parte dei leader con cui ha discusso durante il vertice. " Il riferimento sulla tregua è stato infatti incluso nella dichiarazione pubblicata lunedì 16 giugno di leader, e questo mi rende soddisfatta ". Sul conflitto in Ucraina, invece, parlando con i giornalisti, Meloni ha detto che la Russia " provoca con attacchi sui civili " in Ucraina " ogni volta che si cerca di fare un passo avanti " verso la risoluzione del conflitto. Durante il summit, ha aggiunto, " ho riscontrato una convergenza di vedute: sosteniamo gli sforzi degli Stati Uniti e del presidente Donald Trump per una pace giusta e duratura ".

Quindi, ha spiegato di aver " portato la solidarietà del popolo italiano " all'omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo i " brutali attacchi " russi di lunedì 16 giugno. Al G7 " sappiamo che, rispetto al percorso necessario ad arrivare a un cessate il fuoco per aprire negoziazioni serie, dall'Ucraina abbiamo avuto un'ampia disponibilità, mentre zero disponibilità da parte della Russia ". Uno dei temi di sui si è ampiamente discusso sono le " mosse " necessarie per " portare seriamente la Russia al tavolo dei negoziati " per mettere fine alla guerra in Ucraina. Da una parte, ha aggiunto, " dobbiamo continuare a sostenere Kiev, dall'altra dobbiamo esercitare ulteriori pressioni sulla Russia, soprattutto con lo strumento delle sanzioni ". Inoltre, ha ribadito ai giornalisti presenti che " non era prevista una dichiarazione sull'Ucraina. Durante la cena di ieri con il presidente (Carney, ndr) e anche con il presidente Trump, il primo ministro Carney ha condiviso con tutti i leader quali sarebbero stati i punti principali del suo report alla stampa sulla discussione che c'era stata sull'Ucraina e siamo stati tutti d'accordo ".

Inevitabile durante il punto stampa anche una dichiarazione sul tema dei dazi, ancora aperto tra Usa e Unione europea. Meloni crede che " alla fine una soluzione si troverà " nel negoziato e ha evocato un " cambiamento di scenario ". Quindi, ha rivendicato il ruolo italiano per la costruzione di un dialogo " che fosse costante, franco ma sicuramente sereno e aperto ". C'è una negoziazione in corso, " c'è stato anche un colloquio qui tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, significa che si continua a parlare e a cercare delle soluzioni ". E ha sottolineato che " se io dovessi vedere la franchezza ma anche la costanza, la serenità del rapporto che oggi c'è, direi che lo scenario è parecchio cambiato e direi anche che dobbiamo essere fieri come Italia del lavoro che abbiamo fatto per costruire un dialogo che fosse costante, franco ma sicuramente sereno e aperto ".

sto facendo la mia parte ma so che il negoziato sta andando avanti, non voglio dirvi che sono ottimista ma penso che bisogna continuare a lavorare e che alla fine una soluzione si troverà

Ovviamente, ha concluso, "".