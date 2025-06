Il labiale e gli occhi al cielo della Meloni. La premier: "Cosa mi ha detto Macron?"

Ascolta ora 00:00 00:00

Giorgia Meloni ha confermato l'attitudine alla leadership internazionale nel corso dell'ultimo meeting del G7, la sua proposta per Gaza ha trovato ampio consenso e ha dimostrato ancora una volta di avere il carisma necessario nei consessi difficili. Ma il premier ha attirato l'attenzione a sé anche per un momento di condivisione con Emmanuel Macron. I due erano seduti l'una al fianco dell'altro e data la straordinaria presenza di giornalisti, fotografi operatori, hanno cercato di parlare da loro senza dar la possibilità che venissero letti i loro labiali. Obiettivo centrato per i due, anche se l'espressione di Meloni a fronte di qualcosa che le è stata riferita dal presidente francese ha sollevato ben più di qualche curiosità, visto che le immagini sono rapidamente andate virali.

Il premier italiano ascolta con attenzione quel che le dice Macron, tengono entrambi la mano davanti alla bocca per non far leggere i labiali. A un certo punto Meloni abbassa lo sguardo e poi fa i cosiddetti "rolling eyes", ossia alza gli occhi al cielo e si mostra concorde con il presidente francese. In un altro momento di quello scambio, che al di là di tutto dimostra un buon feeling personale tra i due, al di là delle diverse posizioni politiche, il premier alza il pollice verso l'alto in maniera molto discreta e i due tornano a sedersi alle loro posizioni. Visto il contesto, la curiosità del mondo è legittima ma considerando che i due non hanno voluto che si leggero i labiali, è altrettanto legittimo che mantengano il massimo riserbo su quanto si sono detti, anche perché probabilmente non era nulla che avesse senso rendere pubblico.

Lo fa capire Giorgia Meloni durante il punto stampa tenuto al termine del G7, quando un giornalista le chiede cosa abbia mai potuto dire Macron per generare in lei quella reazione. Meloni, a quel punto giunta al temine dell'incontro con la stampa, ha sorriso ai cronisti e ha replicato con una battuta prima di congedarsi: " So che non ci crederete, vi giuro che non me lo ricordo ".

Quindi Meloni si è allontanata e non ha rivelato il contenuto di quella chiacchierata, com'era ovvio che sia. Tuttavia, quel momento è stato ripreso in tutto il mondo e sono numerosi gli utenti che hanno apprezzato la sincerità e la trasparenza di Meloni anche in quel momento, in cui è emersa la sua spontaneità.