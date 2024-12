Trump elogia la Meloni: "Leader fantastica". E lei: "Grazie per le belle parole"

Ascolta ora 00:00 00:00

"Giorgia Meloni? Una leader e una persona fantastica". Donald Trump ha elogiato con queste parole la presidente del consiglio italiana, rispondendo ai microfoni dell'emittente Class Cnbc durante la sua odierna visita a Wall Street, dove aveva suonato per la prima volta la campanella di apertura della Borsa. Mentre stava lasciando la sala, il presidente americano eletto è stato avvicinato da una giornalista che gli ha domandato un'opinione sulla nostra premier. La sua risposta non ha lasciato spazio a dubbi: apprezzamento pieno.

Nel rapido scambio di battute con la stampa, a Trump è stato anche chiesto se lavorerà con Giorgia Meloni. E pure qui la sua risposta è stata tanto lapidaria quanto convinta: "Sì". Le affermazioni del futuro inquilino della Casa Bianca sono arrivate velocemente in Italia, accolte con favore proprio dalla stessa presidente del consiglio. Sui social, infatti, Meloni ha rilanciato il video con le risposte del leader repubblicano sul suo conto. E ha commentato: "Grazie a Donald J. Trump per le belle parole".

L'apprezzamento di Donald Trump a Giorgia Meloni fa seguito all'incontro che i due avevano avuto nei giorni scorsi a Parigi, in occasione della riapertura di Notre Dame. Il presidente eletto e la premier italiana si erano trattenuti a colloquio a margine del ricevimento con 60 leader mondiali. Dopo quel faccia a faccia informale, Trump non aveva nascosto il suo entusiasmo e in un'intervista rilasciata al New York Post al suo rientro dalla capitale francese aveva descritto Meloni come una persona "fantastastica" e "con molta energia".

E pensare che, secondo le cassandre della sinistra nostrana, la leader di Fratelli d'Italia sarebbe stata isolata in politica esterna. Il tempo galantuomo ha dimostrato l'esatto opposto. La sintonia immediata avuta con Trump è infatti una buona notizia per il nostro Paese, che conferma la credibilità della nostra premier sugli scenari internazionali.

Meloni, infatti, aveva instaurato un rapporto di fiducia anche con il presidente americano uscente Joe Biden . A ciò si aggiungono anche le buone intese con Elon Musk.

Ed è proprio delle scorse ore il riconoscimento attribuito da Politico.eu alla stessa Meloni, incoronata dalla prestigiosa testata come "la persona più potente d'Europa".