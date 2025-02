L'Europa scelga di essere libera

Poco dopo essere diventato il 70esimo Segretario di Stato americano nella prima amministrazione Trump, sono andato a Bruxelles per una riunione della Nato. Lì ho sottolineato agli amici europei dell'America l'urgente necessità di aumentare i loro bilanci militari e di raggiungere l'obiettivo del 2% della produzione economica entro il 2024. Molti media europei si sono comportati come se si trattasse di un attacco politico all'Europa, volto a raccogliere consensi in patria. L'amministrazione Trump vedeva le minacce incombenti di Russia e Cina e sapeva che se l'Occidente avesse voluto trionfare sulle sfide future, lo status quo in Europa sarebbe dovuto cambiare. Abbiamo capito che le nazioni europee avrebbero dovuto affrancarsi dalla dipendenza dall'energia russa, sganciare le loro economie dalla Cina e investire effettivamente nelle loro forze armate in modo che, insieme alla potenza americana, avremmo avuto i mezzi per scoraggiare l'aggressione russa insieme, anche se le esigenze di una maggiore concorrenza con la Cina sono aumentate.

Oggi la situazione non è cambiata e alcune nazioni europee devono modificare la loro attuale rotta se desiderano un futuro migliore. Se scelgono di deregolamentare, di impegnarsi nelle spese militari e di abbracciare la libertà individuale - come ha fatto il governo del primo ministro Meloni in Italia - l'Alleanza atlantica può rimanere forte e prospera. Se invece l'Europa continuerà a percorrere una strada segnata dalla follia dell'energia verde, da leggi che limitano la libertà di parola e da bilanci della Difesa poco seri, il futuro dell'Alleanza diventerà sempre più incerto, mentre i nostri avversari si rafforzeranno. Non per una decisione degli Stati Uniti, ma per l'inefficacia dell'Europa.

Quando ho portato questo messaggio in Europa come Segretario di Stato nella prima amministrazione Trump, molti in Europa hanno reagito come se l'America stesse mettendo i nostri partner transatlantici nel mezzo di una lotta tra grandi potenze - una lotta che ritenevano non fosse loro, tanto per cominciare - o che stessimo abbandonando l'Europa. Non è vero. Sapevamo che la minaccia della Russia riguardava direttamente gli europei, ed è per questo che Putin teneva alla dipendenza energetica dell'Europa dalla sua industria del petrolio e del gas. Sapevamo anche che le ambizioni della Cina erano globali, ed è per questo che mi sono espresso con tanto ardore contro l'accordo «Belt and Road» (la Via della Seta) siglato dall'Italia nel 2020. Altrettanto, per questo mi sono rallegrato quando il primo ministro Meloni ha ritirato l'Italia da tale accordo. Allora come oggi, non si tratta di una lotta tra Stati Uniti da una parte e Russia, Cina e Iran dall'altra. È una lotta tra nazioni libere costruite su principi democratici, sulla libertà individuale e sul libero mercato da un lato, e regimi autoritari dall'altro. L'Europa non è «presa nel mezzo» e spero che abbia ormai riconosciuto, soprattutto dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, che deve stare fermamente dalla parte delle nazioni libere in questa competizione globale. L'America non ha intenzione di abbandonare l'Europa e non l'ha mai fatto: è semplicemente ora che lo status quo, in cui gli Stati Uniti hanno contribuito alla difesa dell'Europa molto più di quanto l'Europa stessa abbia fatto, si adatti alle nuove realtà.

Sia la prima sia la seconda amministrazione Trump vogliono che l'Europa capisca questo: se siete dalla parte delle nazioni libere, dovete comportarvi come tali. Non si possono avere leggi sulla libertà di parola e sulla censura che minano la libertà fondamentale su cui si fonda la nostra civiltà. Non si può essere una nazione libera e non mantenere la capacità di difendere se stessi e i propri alleati, o non essere disposti a contribuire efficacemente al modello di deterrenza collettiva che tiene a bada attori come la Russia. Non si può essere annoverati tra le democrazie occidentali e, allo stesso tempo, sabotare il proprio settore energetico nazionale per perseguire la purezza dell'energia verde, aumentando di conseguenza la propria dipendenza dal petrolio e dal gas di un avversario. Non si può essere liberi se uno Stato regolatore in costante aumento schiaccia i mercati liberi e spegne ogni potenziale di crescita economica. L'Europa ha la capacità di cambiare tutte queste cose e di realizzare un futuro in cui le sue nazioni siano forti, prospere e sicure.

Posso assicurarvi che gli americani vogliono soltanto questo e il resto dell'Europa dovrebbe seguire l'esempio dell'Italia. Sotto la guida della premier Meloni, il vostro Paese ha concluso l'accordo BRI con la Cina, ha eliminato le norme che limitavano il libero mercato e so che la sua amministrazione ha dato priorità all'aumento delle spese militari. In particolare, il suo governo ha visto l'amministrazione Trump non come un facile bersaglio per insulti a buon mercato, ma come un partner prezioso i cui interessi sono allineati. Le singole nazioni europee dovrebbero adottare questo modello.

La reciprocità e l'equità sono stati i principi organizzativi della prima

amministrazione Trump, e questo non è cambiato nella sua seconda iterazione. Sono certo che se l'Europa abbracciasse queste idee e lavorasse al fianco degli Stati Uniti, il partenariato transatlantico potrebbe essere più forte che mai.