Via libera dall'Ue all'accordo sui migranti. Ma le Ong spariscono dal testo

La svolta è arrivata nel corso della notte: per superare lo stallo diplomatico tra Italia e Germania e giungere a un accordo sul nuovo patto sui migranti, si è deciso di stralciare il punto più spinoso per le relazioni tra Roma e Berlino. Quello cioè relativo alle Ong. Il governo Meloni vede le navi umanitarie con sospetto, l'esecutivo del cancelliere Scholz le finanzia. Si è così deciso, nell'ennesima riunione dei funzionari Ue, di togliere il tema Ong dai negoziati. Così facendo, il nuovo piano è approdato già oggi sul tavolo della riunione dei rappresentanti permanenti dell'Ue, ossia il Coreper.

Cosa cambia sul patto per i migranti dopo l'ok del Coreper

La mattinata è stata contraddistinta dall'ottimismo per una fumata bianca sul tema immigrazione. A confermarlo sono state fonti Ue sentite dalle agenzie. Il fatto stesso di aver inserito il nuovo patto sui migranti tra i punti all'ordine del giorno del Coreper ha rappresentato un passo in avanti. Fino a poche ore fa infatti, da Bruxelles si sottolineava il fatto che oggi i rappresentanti permanenti avrebbero discusso soltanto dell'organizzazione del prossimo consiglio europeo di Granada.

Chiara quindi la strategia della presidenza spagnola: togliere di mezzo il punto che ha creato più contrasti, non parlare quindi di Ong e fare in modo che già oggi al Coreper i vari governi possano trovare la quadra. E così è stato. "Gli ambasciatori dei Paesi membri dell'Ue hanno trovato un accordo sul regolamento sulle crisi migratorie", si legge nell'annuncio dato dalla presidenza di turno spagnola. In tal modo, il governo di Madrid a capo dell'attuale semestre può fissare la votazione sul patto proprio al prossimo vertice di Granada. Tagliando così i tempi di un iter che, dopo i contrasti tra Roma e Berlino, sembrava quasi tramontato.

Il voto odierno al Coreper non è comunque vincolante. Non ci sono quindi quorum da valutare, più semplicemente in base alla votazione il Consiglio europeo prende atto della volontà dei rappresentanti permanenti e quindi dei vari governi dei 27. La fumata bianca non ha dato il via definitivo al nuovo patto, ma potrebbe rappresentare un importante tassello in previsione futura.

"L'accordo è stato raggiunto a maggioranza qualificata - si legge in una dichiarazione di una fonte diplomatica all'Adnkronos - L'Italia ha votato a favore, aggiunge la fonte, ma allegherà una dichiarazione a verbale".

La commissione preme per il via libera

Sull'argomento è intervenuta, nel corso dell'ultima sessione plenaria all'europarlamento, la commissaria Margaritis Schinas. "Gli eventi recenti dimostrano che abbiamo bisogno del patto sulle migrazioni e l'asilo. E ne abbiamo bisogno ora - si legge nelle sue dichiarazioni - Mentre parliamo si riunisce il Coreper a Bruxelles, aspetto con attenzione il risultato della riunione. Spero che gli Stati capiscano la necessità di produrre questo accordo. Il più grande pull factor è la mancanza di un sistema europeo di migrazione e di asilo".

"La presidenza spagnola ha fatto tutto il necessario per raggiungere un accordo sul mandato negoziale relativo al Regolamento sulle crisi - aveva dichiarato in mattinata Pascual Navarro Rios, sottosegretario agli Affari europei della Spagna - e in questo momento il Coreper (Comitato dei rappresentanti permanenti) sta discutendo. Confido che presto si possa raggiungere un accordo".