Meloni anticipa il rientro dal G7: domani sarà in Emilia-Romagna

Articolo in aggiornamento

L'emergenza maltempo ha imposto una modifica importante al cronoprogramma dell'Italia al G7, in corso a Hiroshima, rispetto a quanto previsto inizialmente. Giorgia Meloni anticiperà a questa sera la conferenza stampa sul summit verso le 23:30 ora locale (le 16:30 nel nostro Paese), poi lascerà il Giappone (in anticipo ai lavori del G7 che continueranno anche domenica) per atterrare nel pomeriggio di domani in Italia. La scaletta è ancora in via di definizione, anche in considerazione delle condizioni meteo.

Il presidente del Consiglio è atteso in Emilia-Romagna, per seguire da vicino l'evolversi della situazione nella Regione colpita dall'alluvione. Dunque il capo del governo farà visita ai territori messi in ginocchio dal maltempo. A confermarlo è stato anche Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì, dall'area di coordinamento della Protezione civile. " Verrà anche qui ", è stata l'informazione diramata dal primo cittadino.