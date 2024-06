Migranti, ora i land tedeschi vogliono un patto come quello tra Italia-Albania

Ascolta ora 00:00 00:00

L'intuizione del governo Meloni di esternalizzare in Albania le procedure di richiesta d'asilo piace in Europa. È soprattutto la Germania a dimostrare interesse in questo sistema, inedito in Europa, che non ha nulla in comune con quello messo a punto dal Regno Unito con il Rwanda. Il patto Italia-Albania è soluzione che rientra completamente nel recinto dei trattati internazionali e che permette all'Italia di alleggerire le pratiche di gestione dei richiedenti asilo.

In Albania verranno trasferiti i migranti recuperati in mare dalle imbarcazioni italiane della Guardia costiera e di Finanza, mentre continueranno a essere gestiti entro i confini del Paese i migranti arrivati in autonomia e quelli sbarcati dalle Ong. I land tedeschi hanno già chiesto al governo federale di lavorare a uno strumento simile, studiato appositamente per gli interessi nazionali, per alleggerire le strutture statali. I governatori locali hanno già più volte chiesto al parlamento di Berlino di trovare nuove soluzioni, perché subissati di richieste di asilo che stanno diventando poco gestibili e, soprattutto, nelle città tedesche ci sono sempre più irregolari senza requisiti per l'asilo.

Per questa ragione i leader dei 16 Stati tedeschi chiedono congiuntamente al governo di Berlino di sviluppare modelli concreti per l'esternalizzazione delle procedure di asilo a Paesi al di fuori dell'Unione Europea. Tutti i governatori hanno firmato un documento da portare sul tavolo del cancelliere Olaf Scholz in occasione del prossimo incontro che si terrà tra pochi giorni. Il documento esorta il governo Scholz a " sviluppare modelli concreti per l'attuazione delle procedure di asilo nei Paesi di transito e nei Paesi terzi e, in particolare, ad affrontare i necessari cambiamenti nella regolamentazione dell'UE e nelle leggi nazionali sull'asilo ".

I leader dell'Assia e della Bassa Sassonia hanno poi confermato l'accordo in conferenza stampa. I politici della CDU/CSU, in particolare, hanno spinto per intese con i Paesi terzi. Il ministro dell'Interno tedesco, Nancy Faeser, nelle scorse settimane ha dichiarato di essere in contatto con il suo omologo italiano, Matteo Piantedosi, per confrontarsi con lui in merito al patto Italia-Albania, che viene menzionato esplicitamente dai governatori dei land.

Nonostante i tentativi delle opposizioni italiane di intralciare il progetto, screditandolo anche all'estero, il governo italiano ha realizzato un piano che potrebbe rappresentare il futuro della gestione dei migranti a livello europeo.