"Bloccato", "Nessun uso scorretto". Scontro aperto tra Musk e la Ue

Scontro frontale tra Elon Musk e l’Ue dopo la multa da 120 milioni di euro inflitta al social X per presunte violazioni delle normative sulla trasparenza. Nikita Bier, responsabile prodotto del social media, ha comunicato la chiusura dell’account pubblicitario della Commissione europea. In un suo post, Bier ha riferito che "l'account pubblicitario è stato chiuso", mostrando anche un messaggio pubblicato dalla stessa Commissione. L’account in questione era un profilo pubblicitario collegato a quello principale, utilizzato per la gestione delle campagne.

Nel messaggio diffuso sulla piattaforma, Bier ha motivato così il provvedimento: "Avete effettuato l'accesso all'account pubblicitario inattivo per sfruttare una vulnerabilità nel nostro Ad Composer, pubblicando un link che induceva gli utenti a credere che si trattasse di un video e aumentando artificialmente la sua portata. Come forse saprete, X ritiene che tutti debbano avere pari voce in capitolo sulla nostra piattaforma. Tuttavia, sembra che voi riteniate che le regole non debbano applicarsi al vostro account. Il vostro account pubblicitario è stato chiuso".

Da parte sua, la Commissione europea ha respinto le accuse di utilizzo improprio degli strumenti della piattaforma e chiarisce la propria posizione attraverso un portavoce. Secondo l’esecutivo comunitario, "la Commissione europea utilizza sempre tutte le piattaforme di social media in buona fede" e si è limitata a "impiegare gli strumenti messi a disposizione" per gli account istituzionali, come il Post Composer di X. Bruxelles ha ricordato inoltre di aver interrotto ogni attività pubblicitaria o servizio a pagamento sulla piattaforma già nell’ottobre 2023, sottolineando che tale sospensione “è ancora valida”.

Nelle ultime ore Musk ha attaccato frontalmente il governo europeo, affermando che l'Ue dovrebbe "essere abolita e la sovranità

tornare ai singoli Stati". Un clima di alta tensione legato alla nuova strategia di sicurezza nazionale Usa diffusa dalla Casa Bianca, posizione che ha scatenato un botta e risposta al vetriolo tra Washington e Bruxelles.