"No ricollocamenti se porti chiusi". La Francia ancora in pressing sull'Italia

La Francia, quella del buonismo e della (finta) accoglienza di Emmanuel Macron si impunta ancora contro l'Italia, affinché il nostro Paese apra sempre e comunque i suoi porti alle Ong. Questa è la conditio sine qua non posta dai Transalpini per rispettare i patti di solidarietà per le ricollocazioni dei migranti. La logica dietro questa richiesta è solo una: se è l'Italia ad aprire i suoi porti, le Ong non avanzeranno pretese sulla Francia. Ancora una volta, il governo di Macron cerca di dettare legge in Italia, violando i principi di sovranità nazionale di ogni Stato dell'Unione europea.

Dall'alto di non si sa quale superiorità civile o morale, abituata all'asservimento dell'Italia durante tutto il periodo di governi di sinistra, la Francia tenta di porre condizioni all'interno dei patti di solidarietà. Quella di Macron è una mossa che mira principalmente a tenere unito il fronte interno ma così rischia di spezzare i rapporti all'interno dell'Unione europea, considerando che il governo di Giorgia Meloni non intende farsi dettare la linea da un Paese terzo. Ma la Francia va avanti e anche oggi, al termine del Consiglio straordinario Affari interni dell'Unione europea, il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin ha provato a forzare le decisioni italiane: " Dobbiamo uscire da una situazione in cui gli stessi Stati sono chiamati a ricevere navi ed effettuare i ricollocamenti da altri Stati membri. La Francia riprenderà i suoi ricollocamenti quando questo sarà il caso ".

Gerald Darmanin, "braccio armato" di Emmanuel Macron nella querelle con l'Italia, non ha esitato a definire come "nemico" il comportamento del governo italiano, che si è rifiutato di prendere in carico la nave Ocean Viking dopo essersi obbligatoriamente assunto la responsabilità di aprire i porti ad altre 3 navi Ong che in quei giorni premevano contro i confini italiani. Per aver aperto il porto a una su quattro navi, la Francia ha montato un caso diplomatico che non intende ancora spegnere, mentre dal lato italiano si tenta la via della diplomazia.