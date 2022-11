"Non accoglieremo i 3mila migranti dall'Italia". La Francia si sfila dal patto di solidarietà

Proseguono gli attacchi all'Italia da parte della Francia. Dopo le bordate arrivate dal ministero dell'Interno e degli Esteri, è il portavoce del governo francese, Olivier Veran, a sferrare un altro colpo ai rapporti bilaterali. Parlando con l'emittente BfmTv, Veran ha dichiarato che Giorgia Meloni è " la grande sconfitta " della vicenda Ocean Viking. Alzando ulteriormente il livello dello scontro, e dimostrando di non aver nessuna intenzione di ricucire lo strappo, come se il caso della nave dei migranti rappresenti quasi un pretesto per aprire una crisi con l'Italia, il portavoce ci tiene a gettare ulteriore benzina sul fuoco, ribadendo la decisione della Francia di uscire, di fatto, dal patto di solidarietà.

" L'Italia non mantiene l'impegno fondamentale nel meccanismo di solidarietà europea " e quindi le autorità francesi non manterranno gli obblighi previsti, " ovvero accogliere 3000 migranti attualmente sul territorio italiano ", ha detto Veran. Va precisato che il numero di 3000 migranti che sarebbero dovuti andare in Francia è puramente teorico e si riferisce a ricollocamenti che dovrebbero avvenire entro il 2023, considerando che finora ne ha presi solamente 38 e ne avrebbe dovuto accogliere 500 entro la fine dell'anno. E anche la dicitura "migranti" è fuorviante, perché si tratta in realtà di richiedenti asilo, che sono solo una minima parte di tutti i migranti (ormai oltre 90mila) che sono arrivati in Italia solo quest'anno.