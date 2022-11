Parigi schiera i gendarmi: rafforzati i confini tra Francia e Liguria

Le ritorsioni della Francia sono cominciate a stretto giro, con l'invio al confine tra Mentone e Ventimiglia di nuovi plotoni di géndarmerie coordinati dalla polizia di frontiera per il blocco dei migranti che tentano l'attraversamento verso la Francia. Non che finora i francesi abbiano lasciato passare, anzi: i respingimenti alla frontiera di Ventimiglia sono sempre stati ingenti e quotidiani.

Tuttavia, da ieri sera su ordine del ministero dell'Interno uomini della police nationale e della géndarmerie sono impegnati a controllare una quindicina di punti di passaggio, compresi i tratti di montagna, ma soprattutto stazioni ferroviarie, autostrade e piazzole di sosta secondo le precise disposizioni emanate della Dgnp, la Direzione generale della police nationale. Una dimostrazione di forza da parte della Francia, che è passata dalle parole ai fatti in poche ore. Una parte del personale di polizia impiegato nei controlli di frontiera (si parla di circa 500 uomini, ndr) è impegnato nella zona che sovrasta Pont saint Louis e Pont saint Ludovic, al confine franco-italiano di Ventimiglia dove si trovano i passi collinari percorsi dai migranti che tentano di entrare in Francia.