La profezia di Crosetto sull'Europa: ecco cosa ha detto

La visita in Tunisia di Giorgia Meloni, la seconda in cinque giorni, insieme a Mark Rutte e a Ursula Von der Leyen, è significativa dell'importanza che la stabilità di questo Paese ha per l'Italia e per l'Europa. " O l'Europa aiuta la Tunisia e l'Africa a crescere o non avrà futuro ", sentenzia Guido Crosetto in un'intervista rilasciata a il Messaggero. Una profezia, quella del ministro della Difesa, che disegna uno scenario ben preciso per il vecchio Continente: " Deve esistere un piano b, c e d. Non dobbiamo sclerotizzarci su una sola soluzione ma cercare di raggiungere l'obiettivo ".

Il nodo al momento è il Fondo monetario internazionale, gestito dagli americani, il cui intervento è fondamentale per sbloccare i fondi da destinare al Paese di Kaïs Saïed. L'analisi fatta dal ministro è su ampia scala e guarda principalmente all'evoluzione futura degli scenari internazionali: " L'Europa non può preoccuparsi solo dell'escalation di sbarchi, deve pensare al destino di un continente che tra quindici, vent'anni avrà due miliardi e mezzo di abitanti ". E deve preoccuparsi soprattutto degli interessi sviluppati da Cina e Russia in quelle regioni, dove si muovono con intenti colonialistici simili a quelli europei dei primi del Novecento, spiega Crosetto, che lancia un allarme nemmeno troppo velato: " La mancanza di aiuto dell'Occidente non solo mette la Tunisia in difficoltà, la consegna in mano a potenze che vorrebbero usarla per mettere in crisi l'Occidente tra qualche anno ".