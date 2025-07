Il Times elogia il governo Meloni: "L'Italia s'è ripresa, la Gran Bretagna segua l'esempio"

Un altro importante giornale di spessore internazionale elogia il lavoro del governo guidato da Giorgia Meloni. Parliamo del Times, che con il noto commentatore politico Edward Lucas ha reso omaggio ai progressi dell’Italia, che da “malata d’Europa” è destinata a diventare un punto di riferimento anche per la Gran Bretagna.

L’Italia appare infatti come un “Paese in ripresa” rispetto ai problemi del passato, e buona parte del merito va al primo ministro Meloni: “Nessun altro leader di un grande Paese in Europa può eguagliare la sua popolarità interna. È anche la prima leader italiana eletta da decenni a ritagliarsi un ruolo preminente sulla scena internazionale, adottando un atteggiamento vivacemente amichevole nei confronti del team di Trump” l’analisi del giornale britannico di establishment. Citando quanto affermato da Bill Emmott, ex direttore dell'Economist e grande conoscitore dell'Italia, "nonostante le sue radici di estrema destra, la premier governa come una cristiana democratica tradizionale".

Il Times si è poi soffermato sul confronto tra Italia e Gran Bretagna, l’analisi di Lucas è tranchant: "Denaro e persone si stanno trasferendo in Italia. Un regime fiscale leggero alletta i super-ricchi senza scrupoli […] Considerando il potere d'acquisto, gli italiani sono ora più ricchi dei britannici. E vivono anche più a lungo. Milano, capitale finanziaria del Paese, e la Lombardia prosperano, con le Olimpiadi invernali di febbraio che offrono ulteriore stimolo e visibilità".

E, ancora, i passi in avanti sul dossier Fisco, il miglioramento dei servizi pubblici, il progresso tecnologico. “La tradizione sta cedendo il passo all’innovazione”, la sottolineatura dell’editorialista.

Certo, restano dei problemi da risolvere – dalla crescita economica debole (ma migliore di quella della Germania) alle disparità regionali – ma il giornale non ha dubbi, Londra deve seguire l’esempio di Roma: “Se l’Italia può riprendersi, perché non possiamo farlo noi?”.