Trump conferma il vertice con Meloni: "La verdò a Roma"

A Roma Donald Trump incontrerà Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti lo ha confermato ai giornalisti prima di partire per il nostro Paese: “Incontrerò il primo ministro italiano”. Secondo quanto riferito dalla delegazione del presidente, il tycoon avrà dei faccia a faccia con “molti dei leader stranieri che ci vogliono vedere”.

Prima del decollo dell’Air Force One, il cui arrivo è previsto attorno alle 22:50 italiane, il leader di Washington ha anche ricordato Papa Francesco: “L’ho incontrato due volte. Amava il mondo, penso che fosse una persona fantastica. A Roma andremo a rendere omaggio”. Al seguito del capo della Casa Bianca e alla first lady Melani, vi sono anche il chief of staff Susie Wiles e i suoi vice, il consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz, il capo della comunicazione Steven Cheung e la consigliera di Trump Natalie Harp.

Già ieri il presidente Usa aveva dichiarato che, durante la sua visita nella capitale italiana per i funerali del pontefice, avrebbe incontrato molti leader. “Vorrei occuparmi di tutti loro. Molti di loro saranno là e vorranno incontrarmi per parlare di commercio”, aveva affermato. Era stata anche ventilata la possibilità di un vertice tra il tycoon e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ma per il momento questa possibilità non sembra essersi concretizzata.

“La presidente Ursula Von der Leyen si recherà a Roma nel corso della giornata per prendere parte ai funerali di uno dei leader più carismatici del nostro tempo, Papa Francesco. E non sono previsti incontri bilaterali con altri leader, almeno al momento”, ha riferito la portavoce dell’esecutivo comunitario Paula Pinho. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva già illustrato le difficoltà logistiche nell’organizzazione di un incontro del genere. “È molto complicato organizzarlo. Come si fa a tenere un vertice subito dopo un funerale, con Trump che si muove con decine di auto al seguito?”, aveva affermato, con un implicito riferimento all’imponente dispositivo di sicurezza impostato per evitare problemi in una Roma che si è preparata ad accogliere 180 delegazioni straniere e oltre 200mila fedeli solo nella giornata di sabato 26 aprile.

Al momento, comunque, Trump non ha diffuso ulteriori dettagli riguardo a possibili incontri.

Vi è la possibilità che veda il presidente ucraino, anch’egli giunto per rendere omaggio al pontefice, in un momento in cui le trattative diplomatiche per la conclusione del conflitto in Ucraina sono in una fase di stallo.