Intesa Trump-Harris, sulle regole del dibattito tv: come sarà il faccia a faccia

Arriva l'intesa tra Donald Trump e i Democratici sul dibattito con Kamala Harris. I due protagonisti, pronti a darsi battaglia per la Casa Bianca, si sfideranno a favore di telecamere martedì 10 settembre. Il faccia a faccia sarà trasmesso su Abc News e - come spiegato dall'ex presidente degli Stati Uniti - si terrà con le stesse regole che hanno caratterizzato il duello tv di giugno sulla Cnn tra il tycoon e Joe Biden. L'annuncio è stato dato direttamente dal candidato dei Repubblicani.

Dunque cosa dovranno aspettarsi i telespettatori e gli appassionati di politica americana? In sostanza non si potrà né sedersi né tenere sott'occhio un foglio contenente degli appunti o i cosiddetti "foglietti illustrativi" che di solito si usano in televisione per argomentare la propria posizione. Dettagli tutt'altro che irrilevanti, visto che entrambi i fattori concorrono ad avere un impatto sulla performance (televisiva e comunicativa) dei due candidati. E non è finita qui: non resterà acceso, ma verrà spento, il microfono dell'avversario che non ha la parola mentre l'altro sta parlando. Stando a quanto riferito dalla Cnn, una persona informata dell'evento ha aggiunto che non sarà presente alcun pubblico in studio.

In sostanza entrambi dovranno puntare esclusivamente sulle proprie abilità comunicative, cercando di convincere gli elettori (in particolar modo quelli indecisi) con la loro capacità retorica e senza commettere inciampi perché potrebbero rivelarsi fatali per le sorti della sfida. Ovviamente sarà interessante vedere come alcuni spezzoni del dibattito verranno rilanciati sui social dagli staff della comunicazione dei candidati: punteranno a consolidare il proprio messaggio o proveranno a indebolire la figura dell'avversario?

Inoltre Trump ha fatto sapere che da Abc sono arrivate rassicurazioni sul fatto che il dibattito tv sarà " giusto ed equo ", garantendo che a nessuna delle due parti verranno fornite le domande in anticipo. Infine l'ex inquilino della Casa Bianca ha aggiunto che lo spazio del dibattito su Fox News rimarrà " aperto " nel caso in cui Harris dovesse cambiare idea.

L'annuncio del tycoon arriva dopo settimane di intense trattative tra la sua campagna e quella di Harris; i discorsi si erano complicati su diversi protocolli di dibattito, soprattutto sul punto che riguarda i microfoni disattivati quando un candidato non sta parlando.

Il faccia a faccia tra Trump e Biden si è rivelato disastroso per il presidente americano : fin da subito è partita una mobilitazione tra i Democratici per chiedergli di ritirarsi dalla corsa e infine il pressing ha portato Biden a fare un passo indietro per lasciare il posto a Kamala.