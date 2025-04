"È un uomo morto...”. Lucia Annunziata choc contro Zelensky

Ascolta ora 00:00 00:00

“Zelensky è un uomo morto. Si tratta solo di capire quando salirà sull’aereo che poi esploderà a mezz’aria”. Queste dichiarazioni non arrivano da un gerarca russo fedelissimo di Vladimir Putin bensì da Lucia Annunziata, eurodeputata del Partito democratico. Lo stesso partito che ieri, proprio durante queste parole, era in piazza a sostenere la nostra liberazione dal giogo nazifascista e che continua a descrivere l’esecutivo italiano come una banda di fascisti del nuovo ventennio.

Non è la prima volta che l’Annunziata cade in queste gaffe clamorose ma questa volta, forse per la gravità delle sue affermazioni, il limite della decenza è stato sorpassato. “Zelensky è un uomo morto. Si tratta solo di capire quando salirà sull’aereo che poi esploderà a mezz’aria”, ha esordito Annunziata interpellata sul dialogo tra il presidente americano Donald Trump e l’Unione europea in merito agli scenari di guerra tra Russa e Ucraina. Le affermazioni sono diventate subito virali sui social anche se, a onor del vero, non hanno scatenato ancora l’indignazione della politica nostra.

“L’eurodeputato PD Lucia Annunziata dice: “Zelensky è un uomo morto. Lo sanno tutti” continuando che verrà fatto saltare in aria col suo aereo. È il caso di un’interrogazione parlamentare per capire chi sono i “tutti” e da chi hanno sentito certe voci inquietanti?”, chiede un utente su X. Una risposta arriva dal membro del Parlamento Ue Sandro Gozi che rilancia: “Magari, Lucia Annunziata, puoi aiutarci a rispondere a queste domande?”. Una domanda ancora senza risposta.

Intanto, sui social, non mancano i commenti negativi. “Sempre lei. La Annunziata. Quella della Ucraina terra di cameriere e badanti. Che orrore!Che ribrezzo!”, scrive un altro utente.