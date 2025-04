Meloni accoglie JD Vance a Palazzo Chigi: "Parleremo dei negoziati con l’Ue sui dazi"

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo l'incontro di ieri a Washington con Donald Trump, Giorgia Meloni ha ricevuto a Roma il vicepresidente statunitense J. D. Vance. ''Sono onorata di accoglierlo a Palazzo Chigi. Ieri alla Casa Bianca abbiamo avuto un fantastico incontro'' ha esordito il premier italiano, che ha colto l'occasione per ironizzare sul fatto che i due leader si siano visti già ieri alla Casa Bianca: "Mi sei mancato, non lo vedo da tempo". “Sono orgogliosa che abbia deciso di passare la Pasqua qui a Roma” ha aggiunto la leader del governo italiano, mentre il numero due di Trump ha speso parole importanti sul legame tra Washington e Roma - "l'Italia è un partner affidabile" - soffermandosi sui principali dossier che verranno affrontati.

"Voglio parlare con la premier delle relazioni economiche, molto importanti, tra Italia e Stati Uniti, ma ci sono anche dei negoziati commerciali in corso non solo tra l'Italia e gli Stati Uniti ma anche con l'intera Unione europea. Ne abbiamo parlato molto ieri con il presidente" Donald Trump "e daremo seguito a questa conversazione oggi" l'analisi di Vance. Sul tavolo anche i "negoziati Russia-Ucraina" e su alcuni "accadimenti": "Anche nelle ultime 24 ore credo ci siano state alcune cose interessanti di cui riferire, chiaramente in privato. Non voglio dire nulla, ma siamo ottimisti sul fatto che questa guerra possa essere fatta finire".

In un altro passaggio del suo intervento, il vicepresidente americano ha rimarcato di apprezzare molto l'amicizia tra i Paesi: "Sono davvero grato di essere qui tra amici in un luogo bellissimo, grazie davvero". "Mentre giravo per Roma in macchina, siamo arrivati stamattina con mia moglie e i figli, per trascorrere qui la Pasqua, abbiamo visto che questo è un luogo che è stato costruito da persone che amano gli esseri umani e amano Dio e le strade, gli edifici, il panorama, è davvero di ispirazione. Credo quindi che trarremo ispirazione dall'essere in questa città.

Sono grata a lei, è grata ai romani, agli italiani per la loro amicizia e il caloroso benvenuto" ha proseguito Vance, mentre la Meloni ha ribadito il suo orgoglio per la "e con questa amministrazione". Terminato l'incontro bilaterale a Palazzo Chigi, Meloni e Vance hanno pranzato con i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini