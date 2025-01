Da Zaki a Chico Forti, gli altri successi del governo Meloni

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo venti giorni di prigionia a Evin, in Iran, Cecilia Sala è tornata in Italia. La giornalista è atterrata all’aeroporto di Ciampino, dove è stata attesa anche dal premier Giorgia Meloni e dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Un grandissimo successo diplomatico da parte del governo, l’ultimo di una lunga lista. Prima della cronista del Foglio, infatti, l’esecutivo di centrodestra aveva già portato a termine altre operazioni complesse riguardanti cittadini italiani arrestati e imprigionati all’estero.

Alessandra Piperno

La prima operazione risale al settembre del 2022, poche settimane dopo l’insediamento del nuovo governo. La travel blogger Alessandra Piperno venne arrestata a Teheran nel settembre del 2022 ma grazie all’operato del governo venne liberata poco più di due mesi dopo. Il 10 novembre la data del ritorno in Italia. “Grazie a un intenso lavoro diplomatico oggi Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia. Il presidente del Consiglio. Giorgia Meloni, nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a che Alessia riabbracci i familiari, ha informato i suoi genitori nel corso di una telefonata, pochi minuti fa” il messaggio della Meloni, molto simile a quello dedicato alla liberazione della Sala.

Patrick Zaki

Un altro enorme successo del governo Meloni riguarda Patrick Zaki, lo studente dell’università di Bologna arrestato in Egitto nel 2020 con l’accusa di diffusione di notizie false e incitamento alla protesta. Grazie all’importante e incessante lavoro di mediazione del governo, il giorno dopo la sentenza definitiva a tre anni di carcere il presidente egiziano Al-Sisi graziò lo studente, consentendogli il rientro nel Belpaese. Zaki rifiutò il volo speciale messo a disposizione dall’esecutivo.

Ilaria De Rosa

Ilaria De Rosa venne arrestata in Arabia Saudita il 3 maggio 2023 per possesso di droga e successivamente condannata a 6 mesi di reclusione in primo grado e in appello. La diplomazia ha seguito il dossier sin dal primo giorno e ha permesso alla cittadina italiana di rientrare nel suo Paese il 2 novembre.

Rocco Langone, Giovanni Langone, Maria Donata Caivano

I tre cittadini italiani Rocco Langone, Giovanni Langone e Maria Donata Caivano vennero rapiti e sequestrati da un gruppo terroristico il 19 maggio 2022 a Koutiala, in Mali. Il governo, grazie all’attività dell’intelligence e della diplomazia, è riuscito a liberarli il 27 febbraio scorso, permettendo loro di rientrare in Italia.

Chico Forti

Il governo Meloni è riuscito a riportare in Italia anche Chico Forti, l’ex velista condannato per omicidio negli Stati Uniti al termine di un processo piuttosto controverso. Come promesso a più riprese, l’esecutivo si è attivato per riportarlo in Italia per terminare di scontare la condanna e, complici gli ottimi rapporti instaurati dal premier, a metà maggio 2024 l’operazione è stata portata a termine.

“L'operazione è stata resa possibile grazie alla riservatezza del governo che con il dipartimento di Giustizia ha portato avanti un proficuo lavoro in collaborazione con lo Stato della Florida” le parole della Meloni, presente all’aeroporto di pratica di Mare per accoglierlo.