Cecilia Sala libera. L'aereo è atterrato a Ciampino: ad accoglierla Meloni e Tajani | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

Cecilia Sala torna in Italia. La giornalista di Chora Media e Il Foglio è stata liberata dopo essere rimasta nel carcere iraniano di Evin a Teheran per 20 giorni. La reporter era stata fermata lo scorso 19 dicembre per presunte violazioni della legge islamica iraniana, ma non le erano mai state mosse accuse formali. Per quasi tutto il periodo della detenzione Sala è rimasta in isolamento, unica visita concessa quella dell'ambasciatrice italiana in Iran Paola Amadei.

17:10 - Sala sarà sentita dai Ros, poi a casa a Roma

Cecilia Salasarà ascoltata nel pomeriggio dai carabinieri del Ros nella caserma di via Salaria, a Roma. L'incartamento, secondo quanto si apprende, sarà poi trasmesso come da prassi all'autorità giudiziaria. Nei prossimi giorni magistrati e carabinieri la rivedranno per ricostruire le ultime settimane passate dalla giornalista in Iran. Sala, dopo l'audizione, andrà nella sua casa romana.

17:03 - Gualtieri: "Una gioia, la aspettiamo in Campidoglio"

"È stata una gioia abbracciare Cecilia: il mio grazie va al governo, alla diplomazia e a tutti quanti si sono adoperati con successo per la sua liberazione. Le ho detto che la aspettiamo in Campidoglio". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri dopo aver accolto all'aeroporto di Ciampino Cecilia Sala di ritorno dall'Iran.

16:55 - "Ciao, sono tornata". Il messaggio vocale di Sala ai colleghi

"Ciao, sono tornata". Queste le parole inviate da Cecilia Sala ai colleghi di Chora Media tramite un messaggio vocale. La frase è diventata anche il titolo della puntata odierna del podcast Stories, che racconta la giornata del rilascio della giornalista.

16:49 - Il padre di Sala: "Finito un incubo, ho pianto"

"Ho pianto, è finito un incubo che è durato tantissimo tempo. Sono orgoglioso, è stata una donna forte, e a proposito di donne forti sicuramente il riferimento è anche a una presidente del Consiglio che è riuscita a mantenere una lucidità, una proattività che io giudico straordinaria. L'incubo è stato indubbiamente alleviato dalla vicinanza del Paese". Così al Tg1 Renato Sala, padre di Cecilia.

16:42 - Nessuna dichiarazione da Sala

(nostra inviata a Ciampino) Al momento nessuna dichiarazione di Cecilia Sala ai giornalisti qui a Ciampino. Avrà sicuramente bisogno di riposo e di respirare quell’aria di libertà che le è mancata per 20 lunghi giorni. Giorgia Meloni pare che abbia già lasciato l’aeroporto e probabilmente anche Cecilia con la famiglia. Le notizie, però, non sono certe e la giornalista potrebbe trovarsi ancora a Ciampino. Si attende ancora una sua possibile uscita.

16:39 - La prima foto di Cecilia Sala dopo il rientro

Il compagno della giornalista Daniele Ranieri ha pubblicato su Il Post, la testata per cui lavora, una foto che ritrae Cecilia Sala sorridente, con gli occhiali appesi al collo di una maglietta scura, mentre saluta il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sullo sfondo, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il vicepremier Antonio Tajani.

16:33 - La Russa: "Profonda e commossa gratitudine al governo"

"Esprimo profonda e commossa gratitudine al governo e alla nostra diplomazia per l'impegno straordinario che ha permesso di ottenere, in tempi rapidissimi, un risultato davvero eccezionale. A Cecilia Sala e alla sua famiglia giunga il mio abbraccio e quello del Senato della Repubblica". Così, sui social, il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

16:13 - Cecilia Sala è arrivata in Italia: l'aereo atterrato a Ciampino

(nostra inviata a Ciampino) L'aereo che ha trasportato Cecilia Sala dall'Iran è atterrato ora all’aeroporto di Ciampino. Da quanto si apprende, per motivi di sicurezza la notizia della liberazione della giornalista è stata data solo dopo che il velivolo su cui si trovava ha oltrepassato il confine della Repubblica islamica.

16:06 - Arrivano le autorità e la famiglia

(nostra inviata a Ciampino) Le autorità, la famiglia e il compagno di Cecilia Sala sarebbero già arrivati ma non sono entrati dall’accesso dove si trovano i giornalisti. Probabilmente hanno utilizzato un’entrata secondaria.

15:30 - Ciampino attende l'arrivo di Sala

(nostra inviata a Ciampino) Sono momenti concitati all'aeroporto di Ciampino per l'arrivo della giornalista. Decine di reporter, nazionali e internazionali, sono tesi e concentrati per il rientro di Sala. Sono tutti all'esterno, non gli è concesso di arrivare sulla pista di atterraggio. Inizialmente, l'aereo con a bordo la giornalista sarebbe dovuto arrivare alle 15:30, ma sembra che adesso l'orario previsto sia le 16:15. Ad attenderla i genitori, il fidanzato Daniele Raineri, la premier Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. L'attesa, nonostante lunga, non ha fatto calare l'entusiasmo per la bellissima notizia con cui si è svegliata la capitale, sotto un cielo azzurro con qualche nube.

I reporter in attesa dell'arrivo di Cecilia Sala a Ciampino

L’ingresso dove dovrebbe atterrare Cecilia

Sala è quello riservato ai voli privati di piccole dimensione. Attorno, continuano a muoversi macchine deie della sicurezza. Le forze dell'ordine stanno trattando l'arrivo con molto riserbo.