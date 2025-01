"Pieno, costante e inalterato sostegno". Il presidente Mattarella incontra Zelensky

Ascolta ora 00:00 00:00

Le trattative per arrivare alla pace, i tre anni di conflitto, il futuro di un Paese, l'Ucraina, totalmente da ricostruire: è stato questo l'humus dell'incontro al Quirinale tra il presidente ucraino Volodymy Zelensky e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Signor presidente sono lietissimo di accoglierla nuovamente al Palazzo del Quirinale. Lei ieri ha visto la presidente del Consiglio e anch'io le confermo la determinazione dell'Italia a mantenere pieno, inalterato e costante sostegno all'Ucraina contro l'aggressione della Federazione russa". Così il presidente della Repubblica ricevendo al Quirinale il presidente ucraino. "Lo facciamo per l'amicizia che lega Ucraina e Italia - ha aggiunto il Capo dello Stato -; lo facciamo per il rispetto delle regole della convivenza internazionale contro la pretesa di imporre con le armi la volontà a un altro paese, a un altro Stato; lo facciamo per la sicurezza dell'intera Europa. Quindi presidente lei è il benvenuto qui in Italia e a Roma". Il Presidente della Repubblica ha dunque confermato il sentimento e l'appoggio a Kiev già espresso ieri nell'incontro tra Zelensky e il premier Giorgia Meloni.

Il presidente ucraino si è detto felice "che quest'anno ci sia un evento così importante per la ricostruzione dell'Ucraina" e che questa conferenza sia in Italia. "Quest'anno è l'anno futuro, è l'anno della vita. Sono molto felice che questa conferenza sia in Italia. Vorrei parlare anche di questo con voi oggi", ha affermato. "Signor Presidente, sono molto felice di potervi vedere, grazie per l'opportunità di parlare. Ricordo che tutti i nostri incontri sono terminati con una risposta a molte difficoltà. La risposta è la protezione dei diritti dei cittadini dell'Ucraina, la protezione della nostra sovranità", ha detto Zelensky. "Sono molto felice che la vostra posizione sia sempre stata forte a sostegno dell'Ucraina, a sostegno dei nostri cittadini, dei nostri bambini. Grazie. Ho avuto l'opportunità di parlare con la presidente del Consiglio, Giorgio Meloni. Grazie al sostegno di chi governa l'Italia, grazie al sostegno per l'Ucraina, per le nostre Forze armate, per la nostra resistenza e per il sostegno ai nostri cittadini", ha continuato Zelensky.

"Ieri sera ho avuto un ottimo incontro con la premier Meloni, con la quale abbiamo un rapporto particolare", ha dichiarato il presidente ucraino ai microfoni di Rainews. "Sono molto contento del rapporto con Meloni che rispecchia il rapporto molto importante con l'Italia, che sostiene l'Ucraina dall'inizio della grande guerra". Zelensky ha poi voluto ringraziare il popolo italiano perché "se le persone non appoggiassero la premier, il governo e il presidente credo che non ci sarebbero tutti questi aiuti. Quindi ringrazio il popolo italiano, siamo molto grati per gli aiuti umanitari", ancor più ora che "ci sono raid aerei contro al sistema energetico. Siamo infintamente grati a all'Italia".

Zelensky, che oggi lascerà l'Italia, ha sostenuto cheUcraina apprezza molto la posizione invariata dell'Italia nel mantenere e far rispettare le sanzioni contro la Russia.

Inolre, il leader ucraino ha sottolineato di desiderare sì la pace, ma dietro precise garanzie di sicurezza che Mosca non torni ad aggredire. Zelensky ha poi invitato Mattarella a recarsi in Ucraina, ricordando che l'ultima volta che un presidente italiano ha visitato il Paese è stato 25 anni fa.