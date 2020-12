La grande fuga dal M5s: così gli ex grillini sparpagliati in tutti gli altri partiti

Il Movimento 5 Stelle dell'attuale legislatura ha un primato, forse due: da quando è iniziata, ha visto migrare ben 55 dei suoi in altri partiti. Circa uno su sei grillini se n'è andato dal movimento e ha trovato casa in altri schieramenti. O meglio, tutti i partiti e i movimenti che oggi siedono alla Camera e in Senato hanno dato ospitalità ad almeno un grillino. Gli unici a non averne accolto nemmeno uno sono i tirolesi del Svp. Forse non era mai successa una migrazione così massiccia e, soprattutto, non era mai successo che gli appartenenti a uno schieramento si disperdessero e si distribuissero in maniera così omogenea tra i banchi di opposizione e maggioranza.

Emanuele Lauria su Repubblica ha individuato i dissidenti pentastellati che hanno fatto le valige andandosene dal Movimento 5 Stelle e ha scoperto che è il gruppo della Lega al Senato ad aver accolto il maggior numero di grillini: ben quattro. Due di loro hanno chiesto accoglienza al Carroccio dopo aver dato voto contrario all'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il processo Open Arms. Poi c'è il gruppo alla Camera del Partito Democratico, che invece ora conta tre pentastellati tra le sue fila. Non tre qualunque, perché tra questi c'è anche Michele Nitti, importante artista e direttore d'orchestra, che fu una delle candidature più illustri del Movimento 5 Stelle. " La prima di un Maestro in parlamento dai tempi di Giuseppe Verdi ", dissero con grande entusiasmo all'epoca.