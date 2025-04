Accoltellato per strada, muore in ospedale egiziano di 21 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

A ucciderlo è stata una coltellata al torace. Un colpo fortissimo, sferrato con estrema determinazione e potenza, che prima gli ha sfondato lo sterno, poi ha raggiunto un ventricolo, rivelandosi fatale. È così che è morto un egiziano di 21 anni, Mohamed Elsayed Elsharkawy, aggredito e ferito per strada intorno alle 2 nella notte tra venerdì e sabato ad Abbiategrasso, hinterland ovest di Milano. Il fatto è avvenuto in via Fusé, una stradina secondaria che costeggia i portici di un complesso di case popolari dove vivono molte famiglie nordafricane. Quando sono arrivati i soccorsi, chiamati da un residente che stava rientrando a casa, il ragazzo era sotto uno di questi portici, riverso a terra, nel sangue, respirava faticosamente, si muoveva appena e aveva perso i sensi. Portato in ospedale a Legnano in gravissime condizioni e anche con altre ferite da difesa che gli dilaniavano il corpo - al torace e al braccio sinistro - durante il viaggio in ambulanza è andato in arresto cardiaco, ma è stato rianimato. Purtroppo le sue condizioni erano disperate. E sottoposto a una delicatissima operazione chirurgica non ce l'ha fatta.

Sull'omicidio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e quelli del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Milano guidati dal colonnello Antonio Coppola.

Al momento ci sono pochissimi elementi per risalire sia alla dinamica che al movente di quello che per adesso resta un omicidio misterioso. Quel che si sa è che la vittima, conosciuta dalle forze dell'ordine con diversi alias e identificata confrontando le impronte con l'archivio dattiloscopico, è uno sbandato che abitava con la famiglia poco lontano dal luogo dov'è stato ferito. Non risulta però avere a proprio carico precedenti guai con la giustizia, quindi è a tutti gli effetti un incensurato.

I militari stanno acquisendo immagini dalle videocamere di sorveglianza della zona mentre tentano di raccogliere possibili testimonianze tra i residenti, anche se non finora non sono stati trovati testimoni oculari dell'accoltellamento. Inoltre, nel punto specifico dove il 21enne è stato trovato in fin di vita - e dove la strada passa in un'area verde e proprio davanti a una delle tante scale del complesso residenziale popolare - le telecamere non ci sono.

Si pensa a una lite degenerata. Oppure a un agguato premeditato, magari legato a uno scontro che potrebbe aver coinvolto due gruppi legati alla piccola criminalità da strada della zona. Intanto però dopo l'omicidio un uomo di 56 anni si è presentato ai soccorritori raccontando di essere stato picchiato da un gruppo di persone che volevano rapinarlo della sua auto.

Un'aggressione, la sua, che sarebbe avvenuta a pochi passi dal luogo dell'accoltellamento mortale. Un fatto che ha messo in allerta i militari pronti a chiarire se i due fatti possano in qualche modo avere un collegamento.