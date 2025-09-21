Acquaroli vede il bis. Strada in salita invece per Ricci e la sinistra

Occhi puntati sul voto nelle Marche. Ieri Elly Schlein ha battuto palmo a palmo la regione per tirare la rimonta di Marco Ricci. La partita è in salita per il centrosinistra. Giorgia Meloni, dopo il comizio di chiusura di mercoledì e soprattutto dopo aver letto gli ultimi report, è fiduciosa sulla riconferma del fido Francesco Acquaroli alla guida della Regione. I report riservati confermerebbero il trend positivo per Acquaroli. Ma soprattutto il dato rassicurante è la capacità di traino elettorale nei quartieri popolari. L'unica incognita resta l'astensione che potrebbe far saltare tutti calcoli. Le Marche restano un passaggio elettorale fondamentale per le due leader. La piccola regione può segnare il destino delle due. Meloni, da un lato, punta a conservare la guida della Regione, respingendo così la "famosa" spallata. Anche perché la vittoria del centrodestra in Veneto e Calabria appare a portata di mano. Il successo del centrodestra nelle tre regioni consentirebbe al governo di superare la tornata elettorale autunnale indenne, senza scossoni. Preparandosi poi alla campagna elettorale per le politiche nel 2027.

Con la riconferma di Acquaroli nelle Marche, si sbloccherebbe anche la trattativa per chiudere il puzzle nel centrodestra nelle altre Regioni al voto. In Campania, Puglia e Veneto. In Campania salgono le quotazioni del prefetto Michele Di Bari. In Veneto la Lega spinge su Alberto Stefani ma al momento Fdi non molla la presa. Il vertice decisivo è atteso dopo il voto nelle Marche. Meno complicata la trattativa in Puglia: il candidato presidente dovrebbe essere in quota Forza Italia.

Le Marche sono un test decisivo anche per Elly Schlein: la vittoria equivarrebbe a chiudere con un 4 a 2 la tornata elettorale. Un'iniezione di fiducia in vista delle politiche. Ma soprattutto un successo blinderebbe definitamente la leadership. Settimana decisiva, dunque, per Ricci e Acquaroli. Il governatore uscente chiuderà il 26 la campagna elettorale.

Al momento il parterre di ospiti è top secret. Non ci sono conferme sulla presenza di ministri o big nazionali. Il clou c'è stato mercoledì con i leader nazionali del centrodestra. Lo sfidante Matteo Ricci chiuderà il 25 con la band Modena City Ramblers.