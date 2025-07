L'equilibrio instabile della destra tedesca

Il dibattito generale al Bundestag sulla legge di bilancio non è certo il momento più indicato per misurare le promesse di moderatismo di un partito d'opposizione. Per tradizione è uno scontro acceso, che mette alla prova soprattutto l'abilità oratoria del cancelliere e del leader del principale partito di opposizione, ruolo che oggi spetta ad Alternative für Deutschland. Un duello all'arma bianca, degno della miglior tradizione parlamentare.

Pochi giorni prima del confronto sul bilancio 2025, AfD aveva però annunciato una svolta verso posizioni più moderate, a partire dai toni utilizzati. Alla prova dei fatti, di questa moderazione non v'è stata traccia. Alice Weidel ha infatti attaccato duramente Friedrich Merz, definendolo "un cancelliere bugiardo" per non aver mantenuto la promessa elettorale di estendere la riduzione della tassa sull'elettricità anche a famiglie e piccole imprese.

L'episodio riaccende i dubbi sulla genuinità della svolta moderata dell'estrema destra tedesca e fotografa un partito in equilibrio instabile. AfD si trova infatti in una posizione paradossale: rappresenta la forza di opposizione numericamente più consistente in parlamento, ma il cordone sanitario eretto dagli altri partiti la priva di qualsiasi prospettiva di potere reale. Si presenta come alternativa unitaria al sistema politico tradizionale, eppure al suo interno covano divisioni profonde, particolarmente evidenti sui rapporti con la Russia e la Nato. Il partito rischia inoltre di essere classificato definitivamente come "movimento di estrema destra" dai servizi segreti.

In tale scenario nebuloso, AfD aveva redatto una piattaforma programmatica strutturata in sette punti, dalla quale erano spariti vocaboli come "rimpatrio" e "cultura dominante". Particolarmente significativa è stata l'eliminazione del termine "rimigrazione", che aveva generato timori su propositi che si spingevano oltre la mera espulsione dei richiedenti asilo la cui procedura era stata respinta. Il movimento aveva inoltre stabilito normative di condotta al Bundestag, vincolandosi a mantenere un atteggiamento coeso e sobrio in aula per assicurare l'efficacia dell'azione politica e l'attendibilità del gruppo parlamentare. Due gli obiettivi. Uno strategico di sottrarsi all'isolamento politico rendendo obsoleto il mantenimento della barriera di separazione, l'altro tattico: rendere ardua ai magistrati la conferma della classificazione come "estremisti di destra" da parte dell'intelligence nazionale.

Troppi leader del partito si sono consumati in passato nel tentativo di arginare le componenti estremiste interne. Ma dal gruppo parlamentare si argomenta che le circostanze siano oggi mutate, evocando il numero crescente di nuovi rappresentanti, originari principalmente della Germania occidentale, attratti da un approccio più professionale e infastiditi dalle incessanti provocazioni.

Ciononostante, il recente intervento di Weidel al Bundestag ha evidenziato che anche stavolta l'occasione è stata sciupata. Anziché avanzare alternative politiche concrete, la leader di AfD ha nuovamente privilegiato la provocazione e l'aggressione personale. Una modalità di opposizione intransigente che si converte efficacemente in materiale virale per galvanizzare gli aderenti, ma palesa la carenza di due componenti fondamentali: deferenza verso i politici degli altri schieramenti e autentico interesse a plasmare la politica tedesca.

Siffatto comportamento non fa che consolidare gli altri rappresentanti nella loro posizione di chiusura. Ufficialmente, AfD dichiara di voler superare l'isolamento politico per configurarsi come forza idonea al governo. Ma se questo è realmente l'intendimento, il percorso da compiere resta ancora estremamente lungo.