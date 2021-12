Gli agenti non ci stanno: scatta la "rivolta" delle pensioni

L'emendamento alla manovra di bilancio a firma Pd in cui si parla di trattenimento in servizio degli agenti di polizia per un periodo di 2 anni oltre i limiti ordinamentali sta scatenando una vera e propria bufera. I principali sindacati della categoria, infatti, hanno già provveduto a dichiarare lo stato di agitazione.

Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, i segretari generali di SAP, Fsp Polizia, Coisp-Mosap, Silp-Cgil-Uil Polizia hanno inviato un comunicato congiunto a tutti i segretari di partito, spiegando come l'emendamento, che ha come primo firmatario la capogruppo al Senato dem Simona Malpezzi, rischi di provocare conseguenze a dir poco gravi sul tema della sicurezza. La comunicazione, rivolta a Matteo Salvini (Lega), Pietro Grasso (Liberi e Uguali), Matteo Renzi (Italia Viva), Giovanni Toti (Cambiamo!), Enrico Letta (Partito democratico), Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia), Antonio Tajani (Forza Italia), Giuseppe Conte (Movimento 5 Stelle) e a tutti i capi gruppo di Camera e Senato, parla molto chiaro. La ventilata possibilità di mantenere gli agenti in servizio 2 anni in più rispetto a quanto stabilito rischia di generare un caso politico senza precedenti. Se una tale misura venisse davvero applicata, si andrebbe a bloccare il cosiddetto turn over, provocando un innalzamento dell'età media in un organico già particolarmente in crisi su questo fronte.

I segretari generali non ci stanno, e parlano chiaramente del rischio "di sviluppare gravi conseguenze, che potrebbero ripercuotersi sull'apparato della Pubblica Sicurezza ". Un emendamento simile, se reso effettivo, andrebbe a bloccare " l'arruolamento di giovani operatori ", si legge nella nota, riportata da AdnKronos, e " avrebbe conseguenze negative sui colleghi attualmente in servizio, limitando la possibilità di promozioni interne e pregiudicando le legittime aspirazioni di carriera, con un conseguente rallentamento della mobilità verso le province dove vi sono lunghe graduatorie di attesa ".

I sindacati fanno poi notare che l'emendamento è in contrasto con il principio di specificità previsto dall' art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dato che va a toccare questioni previdenziali. Tali riforme, infatti, non possono essere calate dall'alto, ma devono essere concertate con i rappresentanti della categoria.

Da qui la richiesta ai segretari dei partiti di " non sostenere in Parlamento una misura che avrebbe conseguenze negative sul turn over, pregiudicando il necessario arrivo di giovani agenti di cui vi è grande bisogno, mettendo pertanto a rischio la sicurezza del Paese ". Non si può chiedere, infatti, ad un agente di 62 anni di svolgere pienamente ed in sicurezza servizi di ordine pubblico. " La freschezza fisica è requisito fondamentale per dare massima efficienza ai servizi di polizia ", insistono i sindacati. " Ben altre sono le priorità per la sicurezza del nostro Paese, assunzioni straordinarie di giovani agenti, la tutela legale per fatti di servizio, mezzi e dotazioni adeguate. Ci affidiamo al senso di responsabilità del Senato ", prosegue la nota.

Lo stato di agitazione, assicurano i segretari generali, non cesserà fino a quando il mondo della politica non avrà valutato compiutamente l'emendamento, e già si parla di manifestazioni in piazza.