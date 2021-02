La denuncia del leghista Morelli: "Perché la Rai non parla del libro di Sallusti e Palamara?"

Il sistema (Rizzoli) è il libro scritto da Alessandro Sallusti in collaborazione con Luca Palamara, che intervistato dal direttore de Il Giornale ha raccontato i retroscena della magistratura italiana, scoperchiando un vaso di Pandora che ha rivelato gli stretti legami tra con la politica italiana. Il volume è andato tutto esaurito in pochi giorni, sia negli store online che nei negozi fisici. Il racconto di Luca Palamara è preciso e approfondito e da giorni sta creando fiumi di discussioni sia nelle magistrature che nei corridoi della politica. In tv il dibattito è acceso ma pare ci sia una falla nell'informazione, come ha sottolineato Alessandro Morelli, deputato della Lega, durante una diretta su Facebook.

" Perché nella televisione di Stato nessuno si è accorto della pubblicazione del libro-intervista di Sallusti a Luca Palamara? ", si è chiesto Alessandro Morelli. Il deputato ha messo in evidenza il controsenso a cui attualmente si sta assistendo in merito alla discussione sul libro. Infatti, se nelle reti Mediaset e su La7 si è già abbondantemente affrontato il discorso, che verrà ripreso anche nei prossimi giorni con i due protagonisti, al momento i canali Rai non ancora trattato la discussione sul libro di Alessandro Sallusti e Luca Palamara.

" È importante aprire un dibattito sul tema che sta occupando i palinsesti di tutte le tv concorrenti e suscita interesse nei cittadini ", ha proseguito Alessandro Morelli. Il depuato ha sottolineato come gli italiani siano curiosi e interessati al racconto di Luca Palamara, come dimostra il fatto che a pochi giorni dall'uscita del libro non ci siano più copie disponibili in attesa della prossima ristampa.