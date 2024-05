Hollande, lo scooter pagato 20mila euro

È stato il veicolo che ha scatenato lo scandalo presidenziale francese, la fine di una storia d'amore segreta e un'azione legale da parte di una guardia del corpo soprannominata «l'uomo dei croissant».

Come riporta il The Guardian, lo scooter dell'ex presidente francese François Hollande è stato venduto all'asta per più di 20mila euro, il doppio del suo prezzo di listino e molte volte superiore al suo valore di seconda mano. Lo scooter «dell'amore» ha giocato un ruolo centrale nella crisi politica del gennaio 2014 quando, a due anni dall'inizio del suo mandato presidenziale di cinque anni, un fotografo paparazzo ha catturato Hollande mentre lo guidava per fare visita notturna all'attrice Julie Gayet. Che poi è diventata sua moglie. Ora quello scooter è diventato un simbolo: dell'amore, della passione, dell'uomo che lascia i panni ufficiali del presidente della Repubblica per incontrare la sua amata. E nella nomea generale acquista un significato sicuramente più romantico di quello che un qualsiasi altro 125 possa avere.

La vicenda dei viaggi clandestini ha coinvolto altre persone, come la guardia del corpo di Hollande, fotografata mentre portava la colazione al presidente e Gayet dalla boulangerie e soprannominato «l'uomo dei croissant», ha affermato di essere parte lesa e ha

citato in giudizio, senza successo, Closer per aver rivelato la sua identità. Un libro in seguito affermò che il sacchetto di carta marrone che trasportava conteneva documenti presidenziali e non prodotti di pasticceria.