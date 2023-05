Allerta maltempo in Emilia: "Chi può non esca di casa"

Pioggia e disagi non solo in Sicilia, dove è stata diramata l'allerta rossa in diverse città e interrotta la circolazione di alcuni treni, ma anche in Calabria, in Toscana e in Emilia Romagna per il forte maltempo che si sta abbattendo su gran parte dell'Italia, allontanando l'arrivo della primavera anche nei prossimi giorni. I meteorologi l'hanno soprannominata la tempesta «Minerva» e le previsioni parlano di sette giorni di pioggia, da sud verso nord-est.

A Palermo, dove piove ininterrottamente da domenica sera, ieri sono state chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, ma oggi riaprono perché la situazione è in miglioramento. I problemi maggiori si sono registrati a Mondello e in periferia, dove molte strade sono state completamente allagate e i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per soccorrere gli automobilisti in difficoltà nei sottopassi. Allerta rossa anche a Trapani e Agrigento e arancione nelle province del messinese, ad Enna e Caltanissetta. Il maltempo ha colpito anche in provincia di Catania, Ragusa e Siracusa, ma in maniera meno intensa.

Adesso l'allerta si è spostata in Centro Italia. Bollino rosso in Emilia Romagna, dove sono previsti venti forti di burrasca, ed è stata disposta la chiusura delle scuole a Bologna e provincia, nell'Imolese e in 16 comuni della provincia di Ravenna. Poi, in base all'andamento dell'emergenza, si deciderà se tenerle chiuse anche domani. Fiumi e corsi d'acqua vengono monitorati costantemente, così come le strade comunali dove potrebbero avvenire smottamenti. Stesse precauzioni anche in provincia di Cesena e di Forlì. Irene Priolo, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega alla Protezione civile, ha invitato la popolazione ad essere vigile e a fare attenzione alle fragilità del territorio. Anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, raccomanda cautela e chiede ai concittadini di non spostarsi in auto, soprattutto nel capoluogo: «È prevista una situazione meteo particolarmente insidiosa e improvvisa». Lo stesso ha fatto il sindaco di Ravenna, dove oltre alle scuole sono stati chiusi i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio-occupazionali. Si attende, con preoccupazione, un cumulo di acqua che nelle 48 ore potrebbe raggiungere il valore complessivo di 150 millimetri di pioggia. Previsti fino a 100 millimetri sui rilievi romagnoli. Allerta arancione anche in Campania, con scuole chiuse in diversi comuni. Gialla in Toscana.