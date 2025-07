Alluvione in Texas, i morti sono 80

È salito ad almeno 80 morti il bilancio dell'alluvione che ha colpito il Texas nei giorni scorsi. Lo riporta la Cnn citando le autorità locali, precisando che 59 dei morti sono stati registrati nella contea di Kerr, molti dei quali al Camp Mystic, il campo cristiano femminile dove l'esondazione del fiume Guadalupe haprovocato la "strage delle bambine". Gli altri morti sono 4 nella contea di Travis, 3 nella contea di Burnet e uno nella contea di Kendall. Il bilancio della contea di Kerr è stato confermato dallo sceriffo Larry Leith durante una conferenza stampa tenutasi nella mattinata locale di ieri: "Il dato aggiornato alle 9 di questa mattina è che abbiamo registrato 59 decessi nella contea di Kerr", ha detto, precisando che 38 delle vittime sono adulti e 21 bambini. Ha aggiunto che 18 adulti e 4 bambini sono in attesa di identificazione. I dispersi da Camp Mystic sono ancora 11. Ma in serata il bilancio dei morti è salito ulteriormente.

La tragedia ha sconvolto gli Stati Uniti e ha spinto il presidente Donald Trump a firmare "una dichiarazione di grave disastro per la Contea di Kerr, in Texas, per garantire che i nostri coraggiosi soccorritori ricevano immediatamente le risorse di cui hanno bisogno", come ha scritto lo stesso Trump su Truth.

"Queste famiglie stanno affrontando una tragedia inimmaginabile, con molte vite perse e molti ancora dispersi", aggiunge Trump, segnalando che "il segretario alla Sicurezza nazionale Kristi Noem era sul campo ieri (sabato, ndr) con il Governatore Greg Abbott, che sta lavorando duramente".