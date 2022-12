Altri guai in arrivo per Trump (ma lui gioca al "supereroe")

New York. Nuovi guai all'orizzonte per Donald Trump, ma lui si consola sbancando in versione supereroe. A minare le rinnovate ambizioni politiche dell'ex presidente americano è la Commissione della Camera che indaga sull'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021: domani i sette democratici e i due repubblicani che la compongono voteranno pubblicamente per chiedere al dipartimento di Giustizia di presentare almeno tre accuse penali contro il tycoon, ossia ostruzione nei confronti del Congresso, cospirazione e frode ai danni degli Stati Uniti, insurrezione contro il governo.

Non è chiaro se le raccomandazioni finali dell'organo istituito un anno e mezzo fa dalla speaker Nancy Pelosi includano anche altre accuse, ma potrebbero avere un valore puramente simbolico visto che non si tratta di provvedimenti dell'autorità giudiziaria e toccherà al ministro della Giustizia Merrick Garland decidere se darvi corso (e sarebbe la prima volta nella storia Usa che un presidente viene accusato di aver guidato un assalto alle istituzioni). Il suo dicastero, che sta già conducendo un'indagine penale sul ruolo dell'ex Comandante in Capo nei fatti del 6 gennaio, non è tenuto a prendere in considerazione le raccomandazioni della Commissione, ma il lavoro di ricerca e raccolta delle prove potrebbe essere utile a tale inchiesta. Il rapporto completo, con più di mille testimonianze, video del giorno dell'assalto, email e messaggi tra i consiglieri di Trump, sarà reso pubblico mercoledì, ma secondo le anticipazioni di Politico, per giustificare l'incitamento all'insurrezione fa riferimento alla sentenza di febbraio del giudice del tribunale distrettuale Amit Mehta, secondo cui il linguaggio usato da The Donald avrebbe plausibilmente incitato alla violenza i suoi sostenitori per interrompere la certificazione del Congresso della vittoria di Joe Biden.

«Questo tribunale dei canguri insulta l'intelligenza degli americani e si fa beffe della nostra democrazia», ha commentato il portavoce di Trump, Steven Cheung. Il tycoon, intanto, si consola con il successo della sua collezione di 45mila carte digitali Nft in cui appare anche in versione supereroe, andata esaurita in sole dodici ore. Giovedì Trump ha spiegato in un breve video che «l'America ha bisogno di un supereroe», lanciando le carte digitali (dove si mostra pure con la tuta rossa e addominali scolpiti, a metà tra Iron Man e Captain America), al prezzo di 99 dollari l'una. «Ognuna delle carte digitali non è solo un oggetto da collezione, ma inserisce automaticamente chi l'acquista in una lotteria per vincere migliaia di premi incredibili e incontrare l'unico numero 45», spiega lo spot facendo riferimento alla possibilità di conquistare una cena o una partita a golf con l'ex presidente. Nonostante i sondaggi lo diano in difficoltà, i suoi sostenitori non si sono voluti far scappare l'occasione di portare a casa un nuovo cimelio, tanto che secondo il portale Cnet sono stati incassati ben 4,45 milioni di dollari. MarketWatch ha fatto sapere che delle 14.666 persone che hanno acquistato le carte con l'immagine di Trump, il 64% ne possiede almeno un'unità, mentre una ne ha comprate mille.