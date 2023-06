"Le apparizioni di Maria? Non sempre sono veritiere"

Papa Francesco prende le distanze dalle apparizioni mariane, le ultime quelle della cosiddetta veggente di Trevignano Romano, località sul lago di Bracciano, a Nord di Roma. «Non cercare lì - ha detto Bergoglio - perché quello è uno strumento della devozione mariana che non sempre è vero. A volte sono immagini della persona. Ci sono immagini della Madonna che sono vere, ma mai la Madonna ha attirato a sé. A me la Madonna piace vederla col dito verso l'alto, che indica Gesù».

Francesco lo ha detto intervenendo ad «A sua immagine», trasmissione Rai, nel corso della sua prima visita a uno studio televisivo. Il pensiero va per l'appunto alla commissione diocesana al lavoro per stabilire se nel caso di Trevignano si sia in presenza di fenomeni soprannaturali o meno. Ma per Bergoglio non ci sarebbero dubbi: «Quando una devozione mariana è incentrata troppo su se stessa non va bene. Non va bene sia nella persona devota sia nelle persone che la portano avanti». «A volte - ha aggiunto il Pontefice - ci sono state apparizioni vere della Madonna, ma sempre con lei che ha segnalato Gesù. Come ha detto nelle nozze di Cana, segnalando Gesù. Ma quando la devozione è incentrata troppo su se stessa non va bene».

Qualche giorno fa monsignor Marco Salvi, il vescovo di Civita Castellana in provincia di Viterbo, a capo della diocesi che ricomprende Trevignano Romano, ha chiesto a tutti di fare un passo indietro, invitando i fedeli a non prendere parte a incontri pubblici e chiedendo ai sacerdoti del Paese di astenersi dal dire la loro pubblicamente sulle presunte apparizioni. Un invito finalizzato a consentire una decisione serena sulle presunte apparizioni che il giorno 3 di ogni mese portano persone a riunirsi con la veggente Gisella Cardia sulla spianata che sovrasta il lago di Bracciano. Molto prudente anche Paolo Brosio, studioso e devoto: «Su Medjugoje metto la mano sul fuoco. Su Trevignano vedo molte ombre e qualche luce».