Applausi per il feretro di Donna Assuna Almirante all'arrivo in chiesa

Si sono svolti nella chiesa di Santa Maria in Montesanto di Roma, nota anche come chiesa degli Artisti, i funerali di Donna Assunta Almirante, memoria storica della destra italiana morta lo scorso 26 aprile all'età di 100 anni. L'ingresso del feretro in chiesa è stato accolto da un lunghissimo applauso da parte dei presenti, che si sono ritrovati in piazza del Popolo per offrire l'ultimo saluto alla vedova di Giorgio Almirante.

In chiesa, ad attendere la bara di Donna Assunta Almirante, c'erano i figli Marco, Leopoldo e Marianna De Medici. Non era, invece, presente Giuliana, che non ha potuto presenziare per malattia. Tanti i volti noti della politica italiana, soprattutto gli esponenti di destra, che hanno voluto salutare per l'ultima volta Donna Assunta Almirante, che per lunghi decenni è stata protagonista della politica italiana, sebbene non abbia mai partecipato attivamente alla vita dei Palazzi di Roma. Presenti, nella chiesa degli artisti di piazza del Popolo, l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno e l'ex presidente della Regione Lazio, Francesco Storace, ma anche i forzisti Maurizio Gasparri e Gianfranco Rotondi.

Tra gli ultimi a entrare in chiesa anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, seguita dal vicepresidente del Senato Ignazio La Russa. Santa Maria in Montesanto era stracolma di gente, accorsa in piazza del Popolo per omaggiare la memoria di una delle donne che ha maggiormente influenzato la politica di destra tra la prima e la terza Repubblica. Al termine del funerale, Giorgia Meloni ha lasciato la chiesa tra le urla di incoraggiamento dei presenti. Dalla piazza si sono alzati diversi " dai Giorgia " e " forza Giorgia ".