Arriva anche Schifani: "La Regione farà di tutto"

In occasione della visita del presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e del presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni per affrontare l'emergenza migranti, il presidente della Regione siciliana Renato Schifani sarà a Lampedusa insieme al dirigente generale della Protezione civile regionale Salvo Cocina. «La Regione sta facendo di tutto per sostenere - dice il governatore azzurro - le esigenze sanitarie e di mobilità che l'emergenza migranti sta richiedendo. A questo impegno non ci sottrarremo, anche se ci sono competenze che e non sono nostre ma la leale cooperazione da parte della regione non è stata mai messa in discussione e continuerà sempre».

Intanto molte corse dell'Azienda siciliana trasporti (Ast) sono state cancellate tra ieri e oggi perché più di trenta pullman dell'Ast, l'azienda partecipata dalla Regione, sono stati usati per far fronte all'emergenza migranti, che in queste ore sta mettendo sotto pressione l'hotspot di Lampedusa «Siamo consapevoli dei disagi che questo provvedimento potrà causare su alcune tratte del trasporto extraurbano - dice l'assessore Alessandro Aricò - ma chiediamo ai siciliani di avere comprensione perché l'Isola si trova al momento in un grave stato di emergenza. Il governo Schifani sta facendo tutto il possibile per riportare la struttura di Lampedusa a una condizione di normalità. Abbiamo l'obbligo, prima di tutto umanitario e poi giuridico, dovuto a ragioni di ordine pubblico, di garantire un luogo idoneo e sicuro a questi circa duemila migranti».