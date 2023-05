Assalto ai fortini giallorossi: ore contate per Anpal

Il governo «smantella» i fortini giallorossi. Gli enti che sono diventati i simboli del flop nelle politiche del lavoro. L'Anpal ha le ore contate: l'agenzia che doveva rivoluzionare il mercato del lavoro italiano, grazie all'americano Mimmo Parisi, sarà soppressa con un emendamento che l'esecutivo dovrebbe presentare al Decreto Enti in discussione alla Camera dei deputati. Non solo l'Anpal: il centrodestra si prepara a «bonificare» anche Inps e Inail, gli altri due enti pubblici, sotto il controllo del ministero del Lavoro, trasformati in poltronifici da Pd e M5s negli ultimi 10 anni.

Nella narrazione dei Cinque stelle l'Anpal doveva essere l'arma contro la disoccupazione. Al timone fu chiamato dagli Stati Uniti il professore Mimmo Parisi che si inventò la figura del navigator: un flop colossale. Il paradosso: i navigator sono tutti disoccupati.

Ora i circa 200 dipendenti della sede di via Veneto saranno dislocati in altri ministeri in sofferenza di organico. Almeno sarebbe questa l'intenzione che trapela dagli uffici del ministero del Lavoro retto da Marina Calderone. Al netto del bilancio fallimentare, l'Anpal è stata usata per le lottizzazioni in quota Pd e M5s. Dopo Parisi, voluto dall'ex ministro grillino Luigi Di Maio, è arrivata Cristina Tajani, oggi senatrice del Pd e fedelissima dell'ex ministro Andrea Orlando. Un passato nella Cgil. Una garanzia, insomma, per la sinistra.

Oggi al vertice di Anpal c'è il commissario Raffaele Tangorra. Il Decreto Enti dovrebbe liberare dalla gestione giallorossa anche Inps e Inail. Nel provvedimento, che va convertito in legge entro il 30 giugno, sono contenute le due norme per commissariare i due enti nelle more della riorganizzazione della governance. Per l'Inail sarebbe in pole Francesco Capone. L'Inps di Pasquale Tridico, quest'ultimo ormai in tour permanente in vista di una possibile candidatura alle Europee con i Cinque stelle, sarà commissariata nelle prossime ore. Si fa il nome di Maurizio Castro come commissario.

Impressionante il numero di eventi, incontri e interviste fatte da Tridico negli ultimi mesi. Ma quando trova il tempo per l'ufficio? Oggi terrà la conferenza stampa sul bilancio del mandato. Da settembre ad oggi, il numero uno di Inps è passato dall'incontro con il Papa al congresso della Cgil con Landini. E poi tappe in Puglia, Calabria e Lazio: un tour senza soste.

Il decreto enti azzera anche la governance dell'Inail. Che poi è stata una «sede distaccata» del Nazareno: nel Cda siedono Teresa Armato, assessore in carica al Turismo del Comune di Napoli del Pd e Cesare Damiano ex ministro, deputato e consulente di Orlando. Ritornando all'Inps c'è Marialuisa Gnecchi, ex deputato Pd. Anpal, Inps e Inail: tre fortini che i giallorossi non vogliono mollare. È facile capire che sarà battaglia in Aula.