"Attacco alla democrazia". Blitz Pd sulle nomine: così occupa tutte le poltrone

In questi ultimi giorni in cui tecnicamente la sinistra può ancora avere potere decisionale, è iniziata la grande corsa per l'assalto alle poltrone. Francesco Lollobrigida, in un'intervista rilasciata al quotidiano Libero, ha spiegato bene cosa sta accadendo nei Palazzi in attesa che si insedi la nuova maggioranza. " C'è un tentativo del corpaccione politico della sinistra, coperto dalla burocrazia, di occupare tutte le poltrone rimaste e avvelenare i pozzi ", ha spiegato il capogruppo di Fratelli d'Italia, uno dei più fidati collaboratori di Giorgia Meloni, che ha definito quella che si sta delineando una " situazione imbarazzante ".

Francesco Lollobrigida, infatti, ha rivelato che la sinistra è impegnatissima nel concludere " decine di nomine dell'ultimo minuto, inutili e costosissime, per mettere al sicuro amici e fidati, assicurando loro posizioni economiche e di potere ". È chiaro l'obiettivo, ossia occupare il feudo per continuare ad avere potere decisionale anche con la nuova maggioranza: " Questo è, tecnicamente, un attacco alla democrazia ". Non usa mezze misure Francesco Lollobrigida nel denunciare ai cittadini quanto sta accadendo a Roma, nei Palazzi inaccessibili al popolo, dove la sinistra tenta gli ultimi colpi.

Una sinistra che, finora, ha fatto tutto fuorché gli interessi del Paese. Esemplare il viaggio lampo di Enrico Letta in Germania, dove il segretario del Pd è andato " a pietire un attacco contro la destra che stava per vincere ", riassume Lollobrigida. Un comportamento che pone di fatto l'Italia in una condizione di sudditanza: " È così che si fanno gli interessi del Paese, delegittimando a livello internazionale chi governa? Poi non dobbiamo stupirci se ci attaccano ".