Baby gang, turisti feriti e spari in centro: notte choc a Napoli

Un ragazzo ferito gravemente a colpi di arma da fuoco nella zona della movida, un 12enne accoltellato in piazza da un gruppo di coetanei, due turisti feriti in altrettanti tentativi di rapina in pieno centro, un 19enne vittima di un agguato in strada. Notte di ordinaria follia a Napoli. Mala movida e rapine all'origine dei diversi episodi che hanno tenuto impegnati carabinieri e polizia tutto il sabato sera in una città che, a quanto pare, non riesce a scrollarsi di dosso la reputazione di uno dei capoluoghi più pericolosi d'Italia.

I crimini, anche tra giovanissimi, sono all'ordine del giorno. Ieri a far scoppiare la scintilla tra due 12enni è stata una lite per un motivo banale. Vittima e aggressore si conoscevano di vista, non è chiaro se tra loro ci fosse qualche vecchia ruggine. Sicuramente sabato sera in piazza Municipio è bastato uno sguardo di troppo per farli venire alle mani. Inizialmente sono volati pugni e calci, poi uno dei due ha estratto un coltello e ha ferito il rivale, un ragazzino come lui, colpendolo al collo e alla schiena. È stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Santobono, è un gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Grazie alle testimonianze dei presenti e alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, i carabinieri sono riusciti a rintracciare l'aggressore, un coetaneo. A 12 anni non è imputabile, dunque verrà segnalato all'autorità giudiziaria e ai servizi sociali. Anche un giovane di 16 anni è finito in ospedale dopo una lite con un gruppo di pari età a distanza di poco tempo, sempre in zona movida. Si trovava con alcuni amici quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato coinvolto in una lite per futili motivi con un gruppo di coetanei. Se l'è cavata con una frattura al naso, per la quale è stato ricoverato al Cto della città con una prognosi di 25 giorni.

C'è stato poi un vero e proprio raid nei pressi degli chalet di Mergellina, dove un 19enne è stato ferito a colpi di arma da fuoco poco prima dell'una. Il giovane, del quartiere Pianura, ha precedenti penali e lo scorso agosto era già sfuggito ad un agguato dove rimase ferito ad una gamba e ad un piede. Era in auto con un conoscente quando è stato avvicinato da alcune persone che hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco, colpendolo all'addome e alla zona cervicale. Trasportato d'urgenza all'ospedale San Paolo è stato sottoposto a intervento chirurgico urgente ma è ancora in pericolo di vita. La vittima si chiama Antonio Gaetano e secondo gli investigatori è un elemento di vertice del clan Calone-Marsicano-Esposito, un gruppo camorristico in guerra con un'altra organizzazione malavitosa della zona di Pianura.

Nella stessa nottata due persone sono rimaste ferite in altrettanti tentativi di rapina. Il primo episodio ha coinvolto un cittadino del Kazakistan di 26 anni ferito alla schiena con un coltello per aver reagito a due individui che volevano derubarlo, il secondo un turista di 21 anni proveniente dalla Thailandia ricoverato per la frattura della mandibola dopo essere stato buttato a terra durante un'altra tentata rapina.