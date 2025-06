Da Banca Ifis un nuovo microscopio 3D per Vimm

Ascolta ora 00:00 00:00

Banca Ifis ha sostenuto l'Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM) nell'acquisto di un microscopio Lightsheet per lo studio delle patologie neuromuscolari e metaboliche. I ricercatori potranno realizzare modelli tridimensionali di malattia, pionieristici a livello europeo.

«Il contributo è fondamentale non solo per l'acquisto di dotazioni e piattaforme di imaging sofisticate, ma anche per la capacità di comprendere le nostre esigenze e affiancare le nostre scelte e i nostri ricercatori» ha sottolineato Giustina Destro, presidente della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata VIMM. «Investire sul futuro significa impegnarsi per migliorare la salute e la qualità della vita delle persone. La nostra banca è stata la prima ad aderire all'iniziativa Adotta un Ricercatore', lanciata dalla Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata Onlus di Padova e oggi questa partnership, ormai quinquennale, rappresenta un prezioso tassello della nostra strategia di sostenibilità all'interno del Social Impact Lab Kaleidos, che abbiamo costituito proprio per promuovere progetti ad alto impatto sociale» dichiara Ernesto Fürstenberg Fassio, presidente di Banca Ifis. «In un momento in cui il legame tra ricerca, innovazione e territorio diventa sempre più strategico, l'impegno di Banca Ifis rappresenta un modello esemplare di come il sistema bancario possa farsi promotore di valore sociale e scientifico» dichiara il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. L'iniziativa rientra nell'ambito del più ampio progetto di collaborazione tra Banca Ifis e il VIMM, impegnato nella ricerca scientifica d'avanguardia su malattie neurodegenerative, metaboliche, muscolari e sui tumori, con l'obiettivo di sviluppare nuove conoscenze e soluzioni terapeutiche sempre più efficaci. È in questo solco che Banca Ifis dal 2020 sostiene la Fondazione attraverso il sostegno a svariati programmi all'interno del progetto «Adotta un Ricercatore».

Sempre nel 2020, nell'ambito della ricerca del laboratorio di patobiologia dei linfomi e del mieloma, Banca Ifis ha sostenuto un programma che ha ispirato studi su pazienti colpiti da mieloma multiplo. L'anno seguente, la banca ha finanziato un programma di ricerca contro il tumore della prostata. Nel 2023, la Banca ha sostenuto il progetto di ricerca sugli organoidi.