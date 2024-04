A Berlino spia al servizio di Pechino. È l'assistente dell'eurodeputato Afd

È una vita tranquilla quella di Jian Guo: vive a Dresda con la moglie e la figlia adolescente in un condominio dell'ex Ddr, ha un'attività di importazione di lampade dalla Cina dove è nato 43 anni fa. Arrivato nel capoluogo della Sassonia da studente nel 2002, il signor Guo è diventato cittadino tedesco, gestisce anche una società di consulenza per la comunicazione interculturale tra Germania e Cina. Poi il salto: Guo, già iscritto al Partito socialdemocratico (Spd), conosce l'avvocato Maximilian Krah e ne diventa assistente al Parlamento europeo, dove dal 2019 il suo contatto è deputato della formazione di estrema destra Alternativa per la Germania (Afd).

Questa esistenza ordinaria si interrompe nella notte del 22 aprile, quando Guo viene arrestato in casa e si scopre la sua seconda vita da spia del ministero per la Sicurezza dello Stato cinese. È questa l'accusa rivolta al collaboratore di Krah dalla Procura generale federale (Gba), che ne ha disposto la cattura. È il quarto presunto agente della Cina a essere stato arrestato in Germania in meno di 24 ore.

Il 22 aprile, su mandato del Gba, le manette erano scattate sia per i coniugi Herwig e Ina Fischer a Düsseldorf sia per Thomas Reichenbach a Bad Homburg. La coppia aveva fondato e dirigeva la società di consulenza Innovative Dragon (Id), con sede a Londra e uffici a Düsseldorf e Shanghai. Responsabile di Id per i rapporti con gli investitori, Reichenbach sarebbe stato a capo della cellula di spie dell'Mss che, infiltrata nelle università tedesche, è riuscita a trasmettere informazioni su tecnologie a uso militare ai propri referenti di Pechino. Il colpo più grosso: l'esportazione di un laser in Cina, senza autorizzazione. Tutto per motivi «puramente pecuniari», secondo fonti nell'apparato di sicurezza tedesco, con i tre che sarebbero stati pagati decine di migliaia di euro per ogni rapporto inviato a Pechino.

Nel caso di Guo, per il Gba le attività comprendevano trasmettere all'Mss informazioni relative ad «attività parlamentari» e spiare gli oppositori cinesi in Germania. Spionaggio industriale e scientifico, influenza e controllo del dissenso sono le principali attività dell'intelligence di Pechino in Germania, dove l'Mss pare trovare terreno fertile anche tra i politici tra cui forse Krah, capolista di Afd alle prossime europee. Tra gli esponenti dell'estrema destra dell'Ue sospettati di aver ricevuto finanziamenti dalla Russia per svolgere attività di propaganda a favore del Cremlino, Krah avrebbe ottenuto pagamenti anche dalla Cina, secondo il sito t-online.de. Occultati con diverse deviazioni, i flussi di denaro sarebbero arrivati a Guo.

L'obiettivo: formare una triplice alleanza politica ed economica tra Germania, Cina e Russia al fine di contrastare gli Stati Uniti.