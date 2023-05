Berlusconi-Salvini: "Risultati eccellenti". Meloni: "Nel Paese grande consenso"

È una vittoria a valanga quella del centrodestra, un quasi cappotto che conferma quanto il vento del consenso oggi soffi in maniera potente a favore dei partiti di maggioranza. Un risultato che vede trionfare la coalizione di governo tanto nei ballottaggi, quanto nel primo turno delle elezioni amministrative in Sicilia con Enrico Trantino che conquista Catania in maniera larga e senza possibilità di appello.

«Abbiamo ottenuto buoni risultati e qualche vittoria che potrebbe definirsi storica come ad Ancona a conferma del fatto che non esistono più le roccaforti», dichiara Giorgia Meloni, in un videomessaggio. «Il centrodestra vince queste elezioni amministrative e conferma il suo consenso tra gli italiani, il suo radicamento, la sua forza. Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno scelto di accordare la loro fiducia al centrodestra e hanno premiato il nostro buongoverno, le nostre proposte e la nostra concretezza». Un risultato che dentro Fratelli d'Italia viene festeggiato a tutti i livelli, con il solo rammarico per la sconfitta di Vicenza, con un margine ristrettissimo, e per il «fenomeno Bandecchi» a Terni, candidato di estrazione civica e di formazione di centrodestra. Di certo c'è soddisfazione anche per aver consolidato il governo di Massa, Pisa e Siena, incassando quindi la conferma di aver lavorato bene sul territorio.

Nel giorno del successo elettorale, Matteo Salvini va in visita ad Arcore da Silvio Berlusconi. «Il turno dei ballottaggi delle elezioni amministrative apporta a Forza Italia e al centrodestra grandi soddisfazioni. Strappiamo alla sinistra, per la prima volta nella storia, il comune di Ancona, unico capoluogo di Regione al voto. Conquistiamo Brindisi e ci confermiamo a Catania, Massa, Pisa e Siena. Il buon governo del centrodestra prevale ancora una volta e rafforza l'azione che stiamo conducendo alla guida della nazione. Buon lavoro ai nuovi sindaci eletti», scrive in una nota il presidente di Forza Italia. Nell'incontro improvvisato tra Berlusconi e Salvini prevalgono i contenuti umani ancor prima che politici, ma diventa comunque «l'occasione per analizzare con grande soddisfazione i successi dei primi 6 mesi di governo e per commentare gli eccellenti risultati delle amministrative, assolutamente confortanti per il centrodestra» e «ragionare sul futuro in vista delle europee». Il Cavaliere si dice entusiasta per i successi ottenuti, soprattutto per quelli nel Sud Italia, e lancia anche un invito scherzoso al leader della Lega affinché aderisca al Partito Popolare Europeo. Un pressing a cui il Capitano risponde sempre in maniera scherzosa con un «ci penserò».

Salvini su Twitter si concede poi una battuta sul risultato del Partito Democratico. «Non c'è che dire: un ottimo Effetto Schlein» scrive. «Straordinari risultati per la Lega e il centrodestra in tutta Italia, con storiche vittorie ad Ancona - da sempre amministrata dalla sinistra - e Brindisi, trionfo in Toscana con le riconquista di Massa, Pisa e Siena». Antonio Tajani, invece, saluta il «grande risultato per i candidati sindaci di Forza Italia: Silvetti espugna Ancona e Marchionna Brindisi. Vittoria dedicata a Berlusconi». E Paolo Barelli sottolinea quanto «Forza Italia si confermi determinante: abbiamo strappato città importanti al centrosinistra, come Brindisi - dove il nostro è il primo partito con sei consiglieri - e Ancona, dove con una storica vittoria si è imposto un candidato azzurro. Nel Paese c'è voglia di Forza Italia: il ritorno in campo del presidente Berlusconi impegnato nella riorganizzazione del partito, ha segnato una svolta, dandoci la carica giusta e la scossa necessaria per pensare nuovamente in grande». Usa, invece, una metafora tennistica il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti: «Gioco, partita, incontro, ancora una netta affermazione del centrodestra che si impone in 5 dei 7 capoluoghi al ballottaggio di oggi». Mentre Lucio Malan usa l'ironia: «Aveva ragione Elly Schlein quando diceva che nessuna l'ha vista arrivare, in particolare gli elettori. Infatti queste elezioni amministrative il Pd le ha sonoramente perse. L'effetto Schlein piace tanto al mainstream, ma l'unico effetto vincente è l'effetto Meloni».