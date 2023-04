Blitz e sequestri nella sede Ppe. Sospetti di frode sul deputato Cdu

Blitz della polizia belga nella sede del Partito popolare europeo a Bruxelles. Ieri mattina gli investigatori hanno fatto irruzione negli uffici del gruppo politico in rue du Commerce sequestrando alcuni computer. Fonti dei Popolari dicono che l'azione è legata all'eurodeputato tedesco della Cdu (nella foto) starebbe indagando su Voigt, leader della Cdu in Turingia, per una presunta frode avvenuta durante la campagna elettorale per le elezioni europee del 2019, quando l'esponente dei cristiano-democratici avrebbe ricevuto una mazzetta da un'agenzia di comunicazione di Jena per poi ricoprire il ruolo di capo dei social media dello stesso Ppe. Per questo nessuno si è stupito quando ha visto irrompere gli agenti. Il caso era finito per la prima volta al centro delle cronache locali tedesche nel settembre del 2022, quando l'ufficio del pubblico ministero della città di Erfurt aveva aperto un'indagine per sospetta corruzione.

Stando a quanto riferito dai media locali, in queste ore il tribunale distrettuale dello stesso capoluogo della Turingia ha emesso un mandato di perquisizione europeo per permettere alle polizia tedesca di agire con il sostegno delle autorità belghe.

Voigt, in qualità di presidente della Young Union (JU) in Turingia durante le elezioni statali del 2009, ha supervisionato la campagna «stop Ramelow» del gruppo. L'associazione aveva preso di mira, su media e Internet, Bodo Ramelow e il partito di sinistra, la principale opposizione della Cdu. Anche gli attivisti hanno partecipato e interrotto gli eventi della campagna di Ramelow.

Queste azioni sono state condotte dai membri senza rivelare la loro affiliazione politica per evitare di danneggiare la reputazione dei popolari. Durante il corso della campagna, un tribunale locale ha vietato al gruppoo di produrre materiale che divulgasse false affermazioni su Ramelow, come affermare che credeva che la Germania dell'Est non fosse un Unrechtsstaat, che voleva reintrodurre i distretti amministrativi dell'era della Repubblica democratica tedesca, o che voleva abolire i ginnasi.